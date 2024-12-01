Чому діти пхають дрібні іграшки в ніс та як цьому запобігти

Якщо в дитини в носі застряг гострий предмет чи батарейка, слід негайно звернутися до лікаря

Маленькі діти нерідко запихають собі в ніс невеликі предмети, зокрема деталі конструктора. Однак вони це роблять не лише тому, що не розуміють ризиків.

Такі вчинки є відтворенням поведінки інших і проявом пізнання світу, пояснюють у MedicalXpress.

Діти – допитливі створіння

Малюки дошкільного віку досліджують довкілля за допомогою органів чуття. Вони торкаються, смакують, нюхають, слухають і розглядають усе навколо.

Така поведінка – частина їхнього розвитку і пізнання світу.

Дослідники називають це "навчанням на основі цікавості". Через це діти більш схильні досліджувати незнайомі предмети, коли не розуміють, як і для чого їх використовують.

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Подекуди здорова для розвитку цікавість призводить до того, що діти запихають речі туди, куди не слід – наприклад у ніс.

Діти чудово відтворюють поведінку

Маленькі діти часто копіюють те, що бачать. Дослідження підтверджують, що наслідування відіграє життєво важливу роль у розвитку дитини, адже активує критичні нейронні шляхи в мозку.

Імітація також важлива під час навчання мови, рухових навичок, як-от ходьби, плескання в долоні та письма. Тобто наслідування допомагає дитячому мозку швидше опановувати нові навички.

Часто це проявляється в тому, що менші діти копіюють фрази чи жести своїх старших братів і сестер. Наприклад, діти бачать, що дорослі торкаються своїх облич різними предметами, коли смаркають, наносять макіяж або їдять.

Наслідуючи це, малюки можуть вставляти предмети у свої носи.

Діти не розуміють ризику

Малюки не мають когнітивних здібностей, щоб усвідомити наслідки розміщення предметів у носі чи роті, тому слід ретельно стежити за тим, як діти поводяться з предметами.

Особливо спокусливими для них можуть бути маленькі деталі яскравого кольору, речі з цікавою текстурою або ті, що нагадують їжу.

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Що робити, якщо дрібний предмет опинився в носі дитини?

Іноді небезпечний предмет у носі дитини можна помітити візуально, але в деяких випадках – ні. Тому варто слідкувати за зміною поведінки малюка.

Якщо раптом дитині стало важко дихати, у неї з’явилися біль або свербіж у носі, виділення або кровотеча, вона є засмученою чи відчуває дискомфорт – слід негайно звернутися до лікаря.

Кнопкова батарейка становить особливу небезпеку для дитини, адже може спалити або пошкодити тканини всього за 15 хвилин – це також потенційно призведе до інфікування.

В інших випадках спершу можна спробувати допомогти дитині самостійно. Для цього слід:

зберігати спокій, оскільки дитина може відреагувати на ваші емоції і нервуватися через це;

попросити дитину обережно вишмаркнутися, аби зсунути предмет;

вивести малюка на сонце – коротке перебування під сонячними променями може спровокувати "світловий чхальний рефлекс";

уникати глибокого вдихання дитиною, оскільки це може спричинити подальше просування предмета дихальними шляхами аж до легень;

не намагатися видалити предмет за допомогою пінцету, ватних паличок або інших інструментів (це може проштовхнути його далі та завдати ще більшої шкоди).

Якщо предмет не вдалося безпечно видалити вдома, варто не зволікати зі зверненням до лікаря.

Як запобігти таким випадкам?

Дорослим слід звернути окрему увагу на маленькі, блискучі та привабливі предмети вдома – їх слід розміщувати подалі від дітей.

Також варто спілкуватися з малюками та вчити їх не класти предмети в ніс чи рот.

Рекомендовано також подумати про альтернативи – за можливості купувати побутові прилади на акумуляторах, а не батарейках.

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Раніше ми розповідали про 8-річного хлопчика зі Львова, який через відео в TikTok засунув собі в анальний отвір елемент Lego та металевий дріт. Дитині довелося проводити операцію.

Минулого року лікарі врятували семимісячного малюка, який випадково проковтнув деталь конструктора, яким гралися старші діти.