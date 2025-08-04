Чому ми хворіємо влітку? Лікарі назвали причини сезонних спалахів вірусів

Здавалося б, літо – час тепла, сонця, прогулянок і хорошого самопочуття. Але все частіше посеред спеки багато хто стикається з симптомами, які більше асоціюються із зимою: нежить, кашель, температура, шлункові розлади.

Чому так відбувається – для Associated Press пояснили лікарі.

Чи справді віруси менше поширюються влітку?

Більшість респіраторних вірусів дійсно активізуються в холодні місяці. Але проблема не тільки в температурі – велику роль відіграє поведінка людей. У гарну погоду ми більше часу проводимо на свіжому повітрі, де віруси поширюються гірше. Але коли спека змушує шукати порятунок у кондиціонованих приміщеннях, ризики зростають.

"Я виріс на Східному узбережжі, де всі хворіють взимку. А в Аризоні багато хто хворіє саме влітку, бо постійно перебуває в закритих приміщеннях", – каже доктор Френк ЛоВеккіо з Університету штату Аризона.

Що саме циркулює зараз

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC), активність грипу та RSV (респіраторно-синцитіального вірусу) наразі низька, тоді як COVID-19 знову зростає в багатьох регіонах.

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Також фіксується циркуляція: вірусу "руки-ноги-рота" (симптоми застуди плюс висипання) і норовірусу (відомого як "шлунковий грип").

Як знизити ризик захворювання влітку

Фахівці наголошують: заходи профілактики ефективні в будь-який сезон.Серед них:

часте миття рук,

уникнення переповнених приміщень,

носіння маски за потреби,

перебування на відкритому повітрі,

ізоляція у разі появи симптомів.

"Ті самі речі, які допомагають запобігти грипу, застуді та COVID-19 взимку, працюють і влітку", – кажуть у CDC.