Як у кажанів з'являються коронавіруси і хто хворіє найчастіше? Відповідь вчених
Австралійські науковці виявили, що одночасне інфікування кажанів різними вірусами (коінфекція) сприяє появі нових штамів коронавірусів у природі.
При цьому молоді кажани заражаються частіше й можуть бути ключовим джерелом передачі вірусу іншим видам.
Відповідне дослідження опублікували в журналі Nature Communications, пише Phys.org.
Кажани є корисними для екосистем і економіки, але через знищення їхніх середовищ існування вони опиняються ближче до людей, що створює ризики виникнення хвороб.
Дослідники з Сіднейського університету три роки вивчали рукокрилих, щоб зрозуміти, як і коли у них з’являються нові варіанти коронавірусів.
Більшість коронавірусів є ендемічними в популяціях кажанів і ніколи не заражають людей. Коли це трапляється (як-от під час спалахів COVID-19), вірус зазвичай передається від кажанів через проміжного носія.
"Коронавіруси зазвичай не становлять серйозної загрози для кажанів. Але вони можуть поводитися по-іншому, якщо потрапляють до нових видів", – сказала очільниця дослідження Елісон Піл з факультету ветеринарних наук Сіднейського університету.
У межах дослідження науковці зібрали понад 2500 зразків фекалій, через які кажани можуть поширювати коронавіруси.
Зразки взяли в чорних та сірих "летючих лисиць" на 5 місцях їхнього скупчення вздовж східного узбережжя Австралії.
Тестування показало, що коронавіруси найчастіше виявляли в молодих кажанів з березня по липень, коли тварини відлучалися від матерів і досягали статевої зрілості.
Особливо науковців вразив високий відсоток кажанів, інфікованих кількома коронавірусами одночасно.
"Ми були здивовані такою високою частотою коінфекцій серед підлітків і молодих особин.
Коінфекція створює умови для того, щоб одна клітина була заражена кількома вірусами одночасно – це важлива природний передумова для виникнення нових штамів", – каже Елісон Піл.
6 виявлених у дослідженні коронавірусів належали до групи нобековірусів – підкласу, який не передається людям. Три з них були новими.
Вони є корисними для аналізу, оскільки становлять мінімальний ризик для людей, але є еволюційними "родичами" сарбековірусів – так званих SARS-подібних вірусів, які частіше передаються між видами.
Розуміння еволюції нобековірусів дає паралельні уявлення про розвиток більш небезпечних коронавірусів.
"Ми безпечно відстежували, як і коли коронавіруси природним чином циркулюють у популяціях кажанів. І використовували геноми для відстеження інфекцій у кожної окремої тварини", – сказав доктор Джон-Себастіан Іден, співавтор дослідження з Інституту медичних досліджень Вестміда.
Дослідження має бути корисним для вчених, які прагнуть зрозуміти виникнення коронавірусів і майбутні ризики в популяціях кажанів по всьому світу.
"Фокусуючись на коінфекціях у молодих кажанів у певні періоди, дослідники можуть краще передбачити природну еволюцію й появу небезпечніших коронавірусів ще до того, як вони становитимуть загрозу для здоров’я людей", – додав Іден.
Водночас докторка Піл зазначила, що потрібно більше досліджень, аби зрозуміти, чому молоді кажани більш сприйнятливі до зараження й коінфекцій.
"Інфікування може бути пов’язане з тим, що це нещодавно відлучені від матері тварини, імунна система яких ще розвивається, або зі стресом, який відчувають кажани-підлітки, вперше шукаючи партнера", – сказала вона.
Ще одним чинником можуть бути зміни навколишнього середовища.
"Ми знаємо з попередніх досліджень інших вірусів, що втрата середовища проживання внаслідок розширення людських поселень і нестача їжі можуть створювати стрес у кажанів, що послаблює імунітет і робить їх вразливими до інфекцій. Важливо буде з’ясувати, чи це також стосується коронавірусів", – каже науковиця.
Дослідження докторки Піл та доктора Ідена стартувало у 2020 році, коли розпочалася пандемія COVID-19.
Воно базується на попередній роботі щодо поширення вірусу Гендра, який також походить від кажанів.
"Рідко можна побачити такий масштаб і глибину даних у вірусологічних дослідженнях, навіть щодо вірусів людини.
Збір зразків як від окремих кажанів, так і з-під місць скупчення, а також відстеження окремих штамів на різних ділянках і протягом кількох років створює надійну основу для подальших досліджень ролі екологічного стресу у виникненні коронавірусів", – додала керівниця дослідження.