Чому німіють руки й ноги та коли це небезпечно? Пояснює лікар

Відчуття, коли рука чи нога раптово німіє після тривалого сидіння або незручного положення, знайоме майже кожному.

Здається, ніби кінцівка зникла або не слухається вас, а потім виникає неприємне поколювання.

Це явище здебільшого безпечне та пояснюється не порушенням кровотоку, як часто вважають, а роботою нервової системи, пояснює наукове медіа IFL Science.

Чому кінцівки іноді затерпають або німіють

За словами доцента фізіології фізичних вправ Університету штату Міссісіпі Закарі Ґіллена, причиною оніміння кінцівок є здавлення нервів, зазвичай через положення тіла.

Це можна порівняти з перекриттям шланга, тільки замість води у "шланзі" – інформація від нервів про стан і положення вашого тіла.

Коли сигнал не доходить, з’являється відчуття оніміння або навіть тимчасовий параліч.

Коли ж тиск зникає, нерви починають відновлювати роботу, і виникає характерне поколювання або відчуття "мурашок". Це свідчить про відновлення передачі нервових імпульсів.

У більшості випадків таке оніміння минає за кілька хвилин і не становить загрози. Однак іноді воно може бути ознакою нейропатії – пошкодження периферичних нервів, яке має понад 100 можливих причин і вражає близько 20 мільйонів людей у світі.

Найпоширеніша причина периферичної нейропатії – діабет, який спричиняє майже третину випадків.

Оніміння також може бути симптомом захворювань печінки, нирок, щитоподібної залози, судинних патологій або дефіциту вітамінів (особливо B12). Надлишок чи нестача вітаміну B6 також здатні викликати ураження нервів.

До факторів ризику належать вживання деяких ліків, вплив деяких токсичних речовин (свинець, ртуть) та алкоголізм. Алкоголь не лише пошкоджує нерви, а й погіршує засвоєння поживних речовин, що призводить до дефіцитів.

У стані сп’яніння також зростає ризик так званого "паралічу суботньої ночі" – тривалого здавлення нерва під час сну, що може викликати слабкість або втрату чутливості на дні або й тижні.

Коли треба йти до лікаря

У більшості випадків при онімінні кінцівок достатньо змінити положення тіла: тиск на нерв зникне, і чутливість поступово відновиться. Та деякі прояви оніміння можуть свідчити про небезпеку для здоров’я і життя людини.

У медичному виданні Healthline кажуть, що варто терміново звернутися до лікаря, якщо ви помітили такі симптоми:

оніміння з одного боку тіла;

раптова асиметрія обличчя (опущення кута рота, повіки);

утруднення мовлення;

сплутаність свідомості.

У таких випадках причиною може бути інсульт. У такому стані людина потребує негайного виклику швидкої допомоги!

Оніміння кінцівок також може бути небезпечним, якщо воно супроводжується:

сильним головним болем;

втратою свідомості;

сплутаністю свідомості;

нездатністю пересуватися або тримати в руках предмети.

