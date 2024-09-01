7 поширених причин, чому виникає холодний піт

Зазвичай організм людини вдається до потовиділення, щоб знизити зависоку температуру тіла. Однак часом виникає холодний піт – стан, що може бути ознакою деяких негараздів в організмі.

"Звичайне потовиділення є реакцією на підвищення температури тіла переважно через вплив тепла або фізичної активності. Потовиділення знижує вашу температуру, тому ви відчуваєте себе прохолодніше", – пояснює спеціаліст з внутрішньої медицини Cleveland Clinic, доктор медичних наук Андрей Братяну.

Холодний піт означає, що ви пітнієте, незважаючи на те, що вам холодно. Цей стан може виникати разом з іншими симптомами, як-от:

озноб;

липкість шкіри;

відчуття мурах на тілі.

Явище холодного поту не є небезпечним, але загрозу здоров'ю може становити стан, який його викликає.

"Холодний піт – не захворювання, але він сигналізує про те, що з організмом може бути щось не так. У вас може бути захворювання, яке потребує негайного лікування", – зазначає доктор Андрей Братяну.

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Чим холодний піт унікальний?

Цей стан відрізняється від звичайного потовиділення від фізичної діяльності чи підвищення температури повітря, зокрема:

З’являється раптово без видимої причини. У випадку холодного поту люди не займаються виснажливою фізичною роботою та перебувають у теплому середовищі.

Крім того, холодний піт виникає тоді, коли людина не спить. Уві сні відчуття холоду можуть виникати тоді, коли піт допомагає врегулювати швидке підвищення температури тіла.

Фахівців виділяють 7 найбільш поширених станів організму, які можуть бути причиною холодного потовиділення.

Ендокринні порушення

Коли у вас надлишок гормонів щитоподібної залози, ваш метаболізм прискорюється. Як наслідок, з’являється занепокоєння, прискорене серцебиття та посилене потовиділення.

Зв’язок між холодним потом та ендокринними розладами пояснює роль гіпоталамусу в регулюванні температури. Цю частину головного мозку вважають основною ланкою між ендокринною та нервовою системами, яка забезпечує стабільність стану організму.

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"Коли ендокринні розлади викликають гормональні зміни, температура тіла підвищується – гіпоталамус надсилає сигнал потовим залозам, які виробляють піт, аби охолодити тіло", – пояснює доктор Братяну.

Таке потовиділення може виникнути при різних станах, які впливають на ендокринну систему.

Наприклад, холодний піт може бути ознакою рідкісної пухлини надниркових залоз – феохромоцитоми. Це неракове утворення змушує організм виробляти велику кількість гормону адреналіну, що призводить до холодного поту.

Хвороби серця та інфаркти

Холодний піт може бути ознакою ішемічної хвороби серця – хвороби, за якої в артеріях накопичуються бляшки. У цьому стані кровотік може сповільнюватися, а в деяких випадках спричиняти серцевий напад.

За словами Андрея Братяну, холодний піт – поширений симптом зупинки кровотоку, тому за такого стану необхідно звернутися по екстрену медичну допомогу.

"Навіть якщо у вас немає класичних симптомів серцевого нападу, таких як біль у грудях, негайно зверніться до лікаря", – каже він.

Менопауза та гормональні зміни

Гормональні зміни, зокрема під час менопаузи, можуть викликати припливи та інші неприємні симптоми.

Під час припливів жінки відчувають жар і пітніють, після чого тіло повертається до нормальної температури завдяки холодному поту.

Інфекції

Вірусні інфекції, зокрема грип і COVID-19, можуть підвищити температуру тіла, викликаючи лихоманку. Коли організм повертається до нормального стану, температура тіла падає і може спровокувати холодний піт.

Водночас цей стан, як зазначає доктор Братяну, може бути симптомом бактеріальної інфекції.

"Люди зі стафілококовими інфекціями, такими як сепсис, часто мають холодний піт, оскільки їхня імунна система працює надто важко, щоб боротися з інфекцією", – каже доктор медичних наук.

Низький рівень цукру в крові

Швидке зниження рівня цукру в крові – гіпоглікемія – може спричинити відчуття холоду та липкості шкіри. До цього мають схильність люди з діабетом та ті, хто приймає інсулін.

"Іноді надмірна кількість інсуліну або пероральних ліків від діабету може призвести до надто низького зниження рівня цукру в крові, особливо якщо ви недостатньо їсте після прийому ліків", – каже доктор Братяну.

У деяких людей спостерігається падіння рівня цукру в крові протягом двох годин після їжі. Науковцям досі не вдалося встановити точну причину такої різкої зміни показників глюкози. Натомість достеменно відомо, що падіння рівня цукру можуть викликати прості вуглеводи, зокрема солодощі, у великій кількості.

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Крім того, знизити рівень цукру в організмі можуть інтенсивні тренування, вживання алкоголю або відсутність прийомів їжі протягом тривалого часу.

Крім холодного поту, низький рівень цукру здатний спричинити:

відчуття спантеличеності;

запаморочення;

головні болі;

нудоту;

бліду шкіру;

слабкість.

Біль і шок

Холодний піт може з’явитися при інтенсивному болю через травму або тяжкий хворобливий стан, наприклад камені в жовчному міхурі або нирках.

"Холодний піт виникає, коли біль у тілі викликає у вашому організмі режим "бий або біжи". Адреналін заливає тіло, підвищуючи кров’яний тиск і пітливість", – зазначає доктор Братяну.

Крім того, холодний піт здатний бути попереджувальною ознакою шокового стану, який викликають травми, сильні алергічні реакції або інсуліновий шок.

При цьому людина може відчувати:

запаморочення;

втрату свідомості;

нудоту та блювання;

блідість шкіри;

прискорення дихання та серцебиття.

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"Шок – це небезпечна для життя невідкладна ситуація, яка вказує на те, що ваші органи не отримують достатньо крові. Цей стан вимагає негайної допомоги", – зауважує фахівець.

Стрес, тривожність і панічні атаки

Стрес та занепокоєння також викликають реакцію бийся або біжи, за якої виникає холодний піт, прискорення серцебиття та дихання.

Холодний піт, за словами Братяну, часто спостерігається під час панічних атак. У цьому стані людина може мати схожі на серцевий напад симптоми, зокрема пітливість, нудота та біль у грудях.

"Якщо у вас холодний піт, негайно зверніться до лікаря, щоб виключити серцевий напад", – застерігає доктор медичних наук.

Коли варто звернутися до фахівця?

"Холодний піт може бути ознакою серйозної проблеми зі здоров’ям. Без належного медичного обстеження ви не можете знати напевно, чи холодний піт спричинений тривогою, стресом чи серцевим нападом", – зауважує Андрей Братяну.

Тому експерт радить не зволікати зі зверненням за медичною допомогою у випадку виникнення холодного поту.

"Ви можете почуватися безглуздо, звертаючись за допомогою, якщо вважаєте, що цей симптом лише тимчасовий. Але безпечніше знати, що відбувається, ніж наражати своє життя на небезпеку", – вважає доктор медичних наук.

Чи можна запобігти холодному поту?

Найперше варто з’ясувати причину цього стану для того, щоб зрозуміти, як зарадити ситуації. В окремих випадках, як говорить Братяну, допоможе лікування основних захворювань, контроль за рівнем цукру або психологічна допомога.

Якщо вас турбує холодний піт, зверніться до лікаря.

Раніше ми розповідали про ознаки, які можуть свідчити про надмірну кількість солі та цукру в раціоні.

Важливо! Цей матеріал ґрунтується на останніх та актуальних наукових дослідженнях, носить виключно інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення медичного діагнозу. Щоб встановити діагноз, обов'язково зверніться до лікаря!