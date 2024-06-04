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Ведення вагітності: де можна стати на облік безкоштовно?

Віра Шурмакевич — 4 червня, 20:22
Ведення вагітності: де можна стати на облік безкоштовно?
У яких медзакладах ведуть вагітність безкоштовно? Пояснили в НСЗУ
lenetssergey/Depositphotos

Стати на облік та спостерігати вагітність можна безкоштовно у майже 700 медичних закладах України. Для надання таких послуг вони уклали договір з Національною службою здоров’я України.

Жінка може звернутися по послугу самостійно або за направленням свого лікаря, повідомили "УП. Життя" у пресцентрі НСЗУ.

"Держава гарантує кожній українці безоплатні послуги з ведення вагітності. Для цього жінці потрібно лише обрати медзаклад, що має договір з НСЗУ.

Вагітній гарантовано УЗД-дослідження, всі необхідні скринінги, лабораторні аналізи, консультації лікаря, який веде вагітність, а також, за потреби, консультації вузьких спеціалістів", – зазначила голова НСЗУ Наталія Гусак.

Які послуги можна отримати безкоштовно?

  • спостереження за станом вагітної;
  • необхідні консультації лікаря;
  • проведення лабораторних та інструментальних досліджень;
  • проведення скринінгів;
  • направлення до перинатального консиліуму для виявлення аномалій чи патологій розвитку в плода;
  • скерування на комісію з визначення показань для штучного переривання вагітності від 12 до 22 тижнів (це можливо лише за медичними показами);
  • надання невідкладної медичної допомоги;
  • інформаційна підготовка до пологів та батьківства;
  • направлення на профілактичні щеплення;
  • психологічна підтримка (за потреби).

Знайти лікарні, які надають послуги з ведення вагітності безкоштовно, можна на дашборді НСЗУ.

За отриманням детальнішої інформації можна зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Більше про Програму медичних гарантій можна дізнатися в електронному посібнику.

Раніше ми розповідали, коли найкраще робити тест на вагітність, що отримати точний результат.

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