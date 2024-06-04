Ведення вагітності: де можна стати на облік безкоштовно?
Стати на облік та спостерігати вагітність можна безкоштовно у майже 700 медичних закладах України. Для надання таких послуг вони уклали договір з Національною службою здоров’я України.
Жінка може звернутися по послугу самостійно або за направленням свого лікаря, повідомили "УП. Життя" у пресцентрі НСЗУ.
"Держава гарантує кожній українці безоплатні послуги з ведення вагітності. Для цього жінці потрібно лише обрати медзаклад, що має договір з НСЗУ.
Вагітній гарантовано УЗД-дослідження, всі необхідні скринінги, лабораторні аналізи, консультації лікаря, який веде вагітність, а також, за потреби, консультації вузьких спеціалістів", – зазначила голова НСЗУ Наталія Гусак.
Які послуги можна отримати безкоштовно?
- спостереження за станом вагітної;
- необхідні консультації лікаря;
- проведення лабораторних та інструментальних досліджень;
- проведення скринінгів;
- направлення до перинатального консиліуму для виявлення аномалій чи патологій розвитку в плода;
- скерування на комісію з визначення показань для штучного переривання вагітності від 12 до 22 тижнів (це можливо лише за медичними показами);
- надання невідкладної медичної допомоги;
- інформаційна підготовка до пологів та батьківства;
- направлення на профілактичні щеплення;
- психологічна підтримка (за потреби).
Знайти лікарні, які надають послуги з ведення вагітності безкоштовно, можна на дашборді НСЗУ.
За отриманням детальнішої інформації можна зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.
Більше про Програму медичних гарантій можна дізнатися в електронному посібнику.
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