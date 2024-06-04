Ведення вагітності: де можна стати на облік безкоштовно?

У яких медзакладах ведуть вагітність безкоштовно? Пояснили в НСЗУ

Стати на облік та спостерігати вагітність можна безкоштовно у майже 700 медичних закладах України. Для надання таких послуг вони уклали договір з Національною службою здоров’я України.

Жінка може звернутися по послугу самостійно або за направленням свого лікаря, повідомили "УП. Життя" у пресцентрі НСЗУ.

"Держава гарантує кожній українці безоплатні послуги з ведення вагітності. Для цього жінці потрібно лише обрати медзаклад, що має договір з НСЗУ.

Вагітній гарантовано УЗД-дослідження, всі необхідні скринінги, лабораторні аналізи, консультації лікаря, який веде вагітність, а також, за потреби, консультації вузьких спеціалістів", – зазначила голова НСЗУ Наталія Гусак.

Які послуги можна отримати безкоштовно?

спостереження за станом вагітної;

необхідні консультації лікаря;

проведення лабораторних та інструментальних досліджень;

проведення скринінгів;

направлення до перинатального консиліуму для виявлення аномалій чи патологій розвитку в плода;

скерування на комісію з визначення показань для штучного переривання вагітності від 12 до 22 тижнів (це можливо лише за медичними показами) ;

; надання невідкладної медичної допомоги;

інформаційна підготовка до пологів та батьківства;

направлення на профілактичні щеплення;

психологічна підтримка (за потреби).

Знайти лікарні, які надають послуги з ведення вагітності безкоштовно, можна на дашборді НСЗУ.

За отриманням детальнішої інформації можна зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Більше про Програму медичних гарантій можна дізнатися в електронному посібнику.

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