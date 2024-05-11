Коли краще робити тест на вагітність, щоб отримати точний результат

Вже на ранніх термінах вагітності можна робити тест та визначити наявність в сечі жінки гормону ХГЛ.

Про те, як робити тест на вагітність та які види тестів бувають – розповіла для УП. Життя гінекологиня Анастасія Ткаченко.

В статті використані джерела National Health Service (NHS) і Cleveland Clinic та можна дізнатися:

як виглядає позитивний тест на вагітність;

на який день після затримки проводити тест;

коли можна робити тест на вагітність після статевого акту.

Як працює тест на вагітність

Ранньою ознакою вагітності є вироблення гормону хоріонічного гонадотропіну людину (ХГЛ). Рівень ХГЛ починає зростати, як тільки запліднена яйцеклітина імплантується в матку.

"Хоріонічний гонадотропін людини починає виділятися на 6-8 день після успішного зачаття", – пояснює гінекологиня Анастасія Ткаченко.

Домашній тест на вагітність визначає кількість хоріонічного гонадотропіну людини (ХГЛ) в організмі. Цей гормон можна знайти в сечі або крові.

Тести, що аналізують наявність ХГЛ в сечі доступі в аптеках без рецепта лікаря. Аналіз крові на бета-хоріонічний гонадотропін (бета-ХГЛ) людини для перевірки вагітності проводиться в лабораторії та передбачає здачу зразка крові. Іншим способом підтвердження вагітності є ультразвукове дослідження.

Тест на вагітність можна робити з першого дня затримки вранці. HayDmitriy_Depositphotos

Коли та як правильно робити тест на вагітність

Для тестування варто брати першу ранкову сечу, адже у ній найкраще визначається наявність ХГЛ .

"Тест на вагітність можна робити з першого дня затримки вранці", – розповідає гінекологиня.

Щоб переконатися, чи буде отримано однаковий результат, варто зробити два тести на вагітність.

Лікарка зазначає, якщо зробити тест занадто рано – можливий негативний результат навіть якщо жінка вагітна. ХГЛ потребує часу для накопичення в організмі. З кожним днем на ранніх термінах організм вагітної виробляє більше гормону. Це підвищує ймовірність того, що тест на вагітність покаже позитивний результат.

Якщо тест на вагітність зроблено занадто рано – він може бути негативним при можливій вагітності. Якщо отримано негативний результат, а менструація так і не настала – варто зробити ще один тест, або здати кров на бета-ХГЛ.

Різниця між домашніми тестами на вагітність полягає у їх чутливості. Деякі з них можуть бути більш чутливими та давати позитивний результат (виявляти ХГЛ у сечі) раніше, ніж інші – виявити вагітність до затримки. Однак для найточнішого результату краще робити тест після затримки менструації.

"Ультрачутливі тести визначають концентрацію ХГЛ від 10 мМО/мл. Їх можна робити до затримки, через 7 днів після зачаття. На упаковці тестів, чутливість яких понад 20 мМО/мл, зазначено: з першого дня затримки", – наголошує гінекологиня Анастасія Ткаченко.

Щоб переконатися, чи буде отримано однаковий результат, варто зробити два тести на вагітність. katerinakorovina_Depositphotos

Як обрати тест на вагітність?

Існують такі типи домашніх тестів на вагітність:

тест-смужки ;

струменеві;

цифрові;

планшетні.

Тести на вагітність продаються в коробці, яка містить 1 або 2 довгі смужки, або паличку. Сеча потрапляє на смужку чи паличку, і через кілька хвилин на ній з'являється результат.

Всі тести на вагітність дещо відрізняються залежно від виробника, тому завжди перевіряйте інструкцію перед застосуванням.

Читайте також : Ознаки та симптоми вагітності по тижнях. Список

Як зрозуміти, що тест на вагітність позитивний

Тести на вагітність показують позитивний результат по-різному. Це може бути знак "плюс" чи подвійні вертикальні лінії. В інструкції до тесту вказано, як виглядає негативний тест на вагітність та позитивний результат.

У більшості тестів спочатку з'являється контрольна лінія, яка означатиме, що тест працює.

Кожен домашній тест на вагітність відрізняється від інших. Уважно прочитайте інструкцію до нього перед застосуванням.

В інструкції вказано, скільки хвилин потрібно чекати на результат. У більшості випадків – до трьох хвилин.

"Якщо ви не впевнені у результаті – краще переробити тест, а для достовірності – здати кров на бета-ХГЛ", – каже гінекологиня.

Навіть поява слабкої невиразної другої смужки на тесті на вагітність може означати, що жінка вагітна.

Слабка смужка відрізняється від лінії випаровування. Лінія випаровування може з'явитися, якщо занадто довго чекати на результат – це означатиме, що сеча висохла. Більшість інструкцій до тестів рекомендують оцінювати результати не пізніше, ніж через 10 хвилин. Це гарантує, що сеча не висохне і не з'явиться лінія випаровування, яка не пов’язана з результатом тесту.

"При негативному тесті та затримці 7-10 днів – варто звернутись до гінеколога", – консультує лікарка.

Тести на вагітність показують позитивний результат по-різному. В інструкції до тесту вказано, як виглядає негативний тест на вагітність та позитивний результат. alexkoral_Depositphotos

Чому бувають хибні результати тестів на вагітність

Домашні тести на вагітність точні, якщо ви правильно дотримуєтесь інструкцій. Позитивний результат тесту майже завжди вірогідний. Однак негативний результат є менш надійним.

Хибні результати – як хибнонегативні (коли жінка вагітна, але тест негативний), так і хибнопозитивні (коли жінка невагітна, проте тест позитивний) – здебільшого трапляються через неправильне використання тесту.

Гінекологиня Анастасія Ткаченко пояснює, результат може бути хибнонегативним, якщо:

тест зроблено занадто рано;

не дотримано інструкції;

недостатня чутливість тесту на вагітність;

неякісний тест;

розведена сеча (перед проведенням тесту випито багато рідини);

захворювання серцево-судинної чи сечовидільної системи.

Лікарка пояснює, хибнопозитивний тест може бути внаслідок таких причин: