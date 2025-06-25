Мільйони дітей у світі перебувають під загрозою через зниження рівня вакцинації – вчені

Мільйонам дітей в усьому світі загрожує низка смертельних захворювань через зниження рівня вакцинації. Це стосується навіть країн з високим рівнем доходу громадян, як-от США, Велика Британія та Франція.

Таких висновків дійшли вчені з Університету Вашингтону у дослідженні, опублікованому в журналі Lancet, пише The Guardian.

Науковці проаналізували перебіг планової вакцинації дітей у 204 країнах протягом 1980-2023 років.

За останні 50 років кількість дітей без жодної дози вакцини у всьому світі зменшилася на 75% – з 58,8 мільйона у 1980-му до 14,7 мільйона у 2019-му.

Прогрес у вакцинації протягом останніх п’яти десятиліть дозволив запобігти смерті 154 мільйонів дітей.

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Однак з 2010-го тенденція змінилася. Рівень вакцинації проти кору впав у 100 із 204 країн. Охоплення хоча б однією дозою вакцини проти дифтерії, правця, кашлюку, кору, поліомієліту або туберкульозу знизилося у 21 із 36 країн з високим рівнем доходу, зокрема у Франції, Італії, Японії, Великій Британії та США.

Так, мільйони дітей у світі залишаються вразливими до захворювань, які можна попередити.

Наразі зростає кількість випадків поліомієліту в Афганістані та Пакистані. А в Папуа Новій Гвінеї, де менш ніж половина населення є вакцинованою, спостерігається спалах цієї хвороби.

У 2024 році в Європі було зафіксовано майже десятикратне збільшення випадків зараження кором. У травні 2025-го у США зареєстрували понад 1000 випадків цієї хвороби у 30 штатах.

Серед причин такої тенденції – наслідки пандемії COVID-19, нерівність у сфері охорони здоров'я та дезінформація щодо вакцинації.

За словами дослідників, ці висновки є чітким попередження про те, що глобальні цілі імунізації на 2030 рік не будуть досягнуті без термінових заходів для зміни ситуації.

Нагадаємо, за перші чотири місяці 2025 року на кір в Україні захворіли майже 700 людей. Як повідомив заступник генерального директора Центру громадського здоровʼя Олексій Даниленко, надалі ситуація може ускладнюватися.