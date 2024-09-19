Афганістану загрожує спалах поліомієліту: за рік захворюваність зросла вже втричі

Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що Афганістану загрожує спалах поліомієліту. Талібан призупинив кампанію з вакцинації через "побоювання щодо безпеки" та обмеження жінок.

У порівнянні з попереднім роком, захворюваність зросла утричі, пише The Guardian.

Поліомієліт – це гостре інфекційне захворювання, яке вражає центральну нервову систему й може спричинити параліч і смерть. Особливо небезпечним воно є для немовлят і маленьких дітей.

Цьогоріч ВООЗ вже підтвердила 18 нових випадків зараження поліомієлітом. У 2023 році їх зареєстрували лише 6.

Однак місцеві лікарі кажуть, що чисельність може бути більшою, оскільки багато випадків ще не виявили.

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Наразі Талібан "тимчасово призупинив" вакцинацію від поліомієліту в Афганістані "з міркувань безпеки" та через залучення жінок до цього процесу.

Уряд хоче довірити вакцинацію місцевим мечетям. Хоча раніше у країні використовували кампанію "від дверей до дверей", безпосередньо обходячи домівки громадян.

"Це дуже погана новина для програми боротьби з поліомієлітом. Для успішного викорінення поліомієліту нам потрібно охопити понад 95% дітей двома дозами вакцини", – сказав у коментарі для The Guardian неназваний чиновник зі сфери охорони здоров’я Афганістану.

За його словами, з новими правилами цієї мети вони досягнути не зможуть. Що поставить "під загрозу всю країну, навіть регіон".

Афганістан і Пакистан – єдині країни у світі, де вірус поліомієліту є ендемічним. Тобто таким, що є властивим для цієї місцевості.

"Однією з причин заборони кампаній "від дверей до дверей" була безпека. На півдні, особливо в Кандагарі, живуть лідери Талібану, і вони стурбовані тим, що кампанії можуть розкрити їхнє місцеперебування іноземним ворогам", – зазначив чиновник.

Раніше фейкові кампанії вакцинації в Афганістані та Пакистані використовували американські спецслужби для виявлення та підтвердження схованок терористів, зокрема Усами бін Ладена.

Це призвело до масової недовіри до кампаній по всьому регіону. За останнє десятиліття сталося кілька нападів на працівників, які займаються вакцинацією від поліомієліту.

Так, у Кандагарі, що на півдні Афганістану, вже декілька років заборонено проводити вакцинацію "від дверей до дверей". Саме на цю провінцію припадає 11 з 18 зареєстрованих випадків поліомієліту.

Хоча Талібан заборонив жінкам працювати у багатьох галузях, у сфері охорони здоров'я їм здебільшого дозволили залишитися на своїх робочих місцях. Однак у проведенні кампаній з вакцинації жінок дуже сильно обмежують.

"Жінки відіграли вирішальну роль в успіху кампаній "від дверей до дверей" та підвищенні обізнаності про вакцини серед матерів і сімей, оскільки в глибоко консервативному суспільстві чоловіки не допускаються до цих місць", – сказав представник охорони здоров'я.

Нагадаємо, ВООЗ фіксує суттєве зростання кількості хворих на холеру. Зокрема, спалах зафіксували в Афганістані.