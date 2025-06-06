"Ситуація напружена": в Україні зафіксували підвищення захворюваності на кір

За перші чотири місяці 2025 року на кір в Україні захворіли майже 700 людей. Надалі ситуація може ускладнюватися.

Про це в телемарафоні "Єдині новини" повідомив заступник генерального директора Центру громадського здоровʼя Олексій Даниленко.

За його словами, сьогодні ситуація з кором напружена та існує тенденція до подальшого її ускладнення.

Так, за перші чотири місяці зафіксували підвищення захворюваності на кір – 684 випадки інфікування.

Найбільше кір розповсюджений у таких областях:

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Чернівецькій;

Закарпатській;

Івано-Франківській;

Одеській;

Вінницькій.

Даниленко зазначив, що саме в цих регіонах зафіксували перші спалахи кору, які були "завізними" – з Молдови, Румунії та Угорщини, де спостерігаються підвищення захворюваності на кір.

Також він додав, що найдієвіший спосіб запобігти цій хворобі – це вакцинація. Її роблять як дітям, так і дорослим.

Нагадаємо, за перші три місяці 2025 року в Україні зареєстрували майже пів тисячі хворих на кір. Тоді у порівнянні з аналогічним періодом 2024-го захворюваності зріс у понад 20 разів.