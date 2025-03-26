ООН: До 2030 року дитяча смертність у світі може сягнути 30 мільйонів

Організація Об'єднаних Націй заявила, що десятирічний прогрес у зниженні дитячої смертності та мертвонародження опинився під загрозою через "конфлікти, економічну нестабільність та скорочення підтримки від донорів".

"Без уваги до проблеми, до 2030 року можуть померти приблизно 30 мільйонів дітей до п’ятирічного віку – це життя, які можна і потрібно врятувати", – йдеться у звіті ООН про дитячу смертність.

У 2022 році кількість дитячих смертей вперше впала нижче 5 мільйонів. Кількість дітей, які помирають у віці до 5 років, у 2023 році становила 4,8 мільйона по всьому світу.

Такі дані опублікувала Міжвідомча група ООН з оцінки дитячої смертності (UN IGME), пише Всесвітня організація охорони здоровʼя.

З 2000 року дитяча смертність скоротилася більш ніж наполовину, а мертвонароджуваність – більш ніж на третину.

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Проте з 2015 року темпи зниження дитячої смертності уповільнилися на 42%, порівняно з періодом 2000-2015 років.

Дитяча смертність знижується, але темпи сповільнились

У 2023 році глобальний рівень смертності дітей до 5 років був удвічі нижчим, ніж у 2000-му. В ООН кажуть, що це досягнення стало можливим завдяки десятиліттям стабільних інвестицій та співпраці урядів, донорів, медиків, громад і родин.

"Сьогодні виживає більше дітей, ніж будь-коли раніше", – йдеться у звіті.

Втім, шлях до повного подолання запобіжної дитячої смертності ще не завершено. У 2023 році померло приблизно 4,8 мільйона дітей до 5 років – і переважну більшість із них можна було врятувати.

Серед них – 2,3 мільйона новонароджених, які померли в перші 28 днів життя, та 2,5 мільйона дітей віком від 1 до 59 місяців.

Крім того, ще 2,1 мільйона дітей, підлітків і молоді віком від 5 до 24 років також передчасно пішли з життя.

Половина смертей стаються у перший місяць життя, часто через ускладнення під час пологів або передчасні пологи. Окрім цього, головними причинами залишаються хвороби, які можна вилікувати – пневмонія, діарея, малярія.

45% випадків мертвонародження трапляються через інфекції, тривалі або ускладнені пологи та відсутність своєчасного медичного втручання.

За даними звіту, місце народження дитини суттєво впливає на її шанси на виживання.

Наприклад, ризик смерті у віці до 5 років у країні з найвищим рівнем дитячої смертності в 80 разів вищий, ніж у країні з найнижчим рівнем.

Діти в Африці на південь від Сахари мають у 18 разів більший ризик не дожити до 5 років, ніж діти з Австралії чи Нової Зеландії.

Мертвонародження залежать від розвитку регіонів

Кількість випадків мертвонародження у 2021 році становила близько 1,9 мільйона у 2021 році.

Втім, ці втрати розподіляються вкрай нерівномірно. У звіті зазначається, що ризик мертвонародження в країні з найвищим показником у 20 разів вищий, ніж у країні з найнижчим.

Більшість мертвонароджень припадає на кілька країн, серед яких Індія, Пакистан, Нігерія, Демократична Республіка Конго, Ефіопія та Бангладеш.

Майже 80% випадків припадає на країни Африки на південь від Сахари та Південної Азії. Мешканки цих країн мають у 6-8 разів більший ризик народити мертву дитину, ніж жінки у Європі чи Північній Америці.

Досягнення під загрозою

Світ досяг значного прогресу в зниженні дитячої смертності – мільйони дітей виживають завдяки вакцинації, правильному харчуванню, доступу до води й санітарії. Але ці досягнення зараз під загрозою, кажуть в ООН.

"Мільйони дітей сьогодні живуть завдяки глобальній прихильності до перевірених заходів, таких як вакцинація, харчування, доступ до безпечної води та базових санітарних умов. Зниження рівня дитячої смертності, якій можна запобігти, до рекордно низького рівня – це визначне досягнення.

Але без правильного політичного вибору та адекватних інвестицій ми ризикуємо звести нанівець ці важко досягнуті здобутки, і мільйони дітей помруть від причин, яким можна було б запобігти. Ми не можемо цього допустити", – сказала виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.

Скорочення фінансування ставить під загрозу роботу медичних працівників, вакцинацію, лікування малярії та базову допомогу, особливо в бідних і кризових регіонах. Від цього страждають діти з бідних родин, сільських районів та менш освічених матерів.

"Від боротьби з малярією до запобігання мертвонароджуваності та забезпечення науково обґрунтованого догляду за найменшими дітьми – ми можемо змінити життя мільйонів сімей на краще.

В умовах глобального скорочення фінансування, як ніколи раніше, існує потреба в посиленні співпраці задля захисту та покращення здоров’я дітей", – також коментує гендиректор ВООЗ Тедрос Гебреєсус.

Прогрес уже почав сповільнюватися: з 2015 року темпи зниження смертності дітей до 5 років впали на 42%, а мертвонароджуваності – на 53%.

Кращий доступ до медичних послуг може врятувати мільйони життів, кажуть в ООН. Особливо це важливо в країнах з низьким доходом.

"Більшість дитячих смертей, яким можна було б запобігти, припадає на країни з низьким рівнем доходу, де основні послуги, вакцини та лікування часто недоступні", – сказав Хуан Пабло Урібе, директор Світового банку з питань охорони здоров’я.

Зрештою, ООН закликає уряди, донорів і партнерів збільшити інвестиції в здоров’я дітей і забезпечити рівний доступ до медичної допомоги.