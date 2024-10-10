Кожна восьма жінка у світі зазнавала сексуального насилля в дитячому віці – звіт ЮНІСЕФ
Понад 370 мільйонів жінок і дівчат по всьому світі зазнали зґвалтування або сексуального насильства в дитинстві.
Про це йдеться в першому глобальному дослідженні насильства щодо дітей агентства ООН у справах дітей (ЮНІСЕФ), повідомляє Reuters.
Цифра постраждалих зростає до 650 мільйонів, тобто 1 з 5 жінок, якщо враховувати також "безконтактні" форми, як-от словесні та інтернет-образи.
"Масштаби цього порушення прав людини вражають, і їх важко повністю усвідомити через стигматизацію, проблеми з вимірюванням і обмежені інвестиції в збір даних", – йдеться в звіті ЮНІСЕФ.
За даними агентства, більшість сексуального насилля жінки зазнають у підлітковому віці – приблизно від 14 до 17 років. Водночас цей досвід збільшує ризики повторного насильства.
В ЮНІСЕФ називають сексуальне насилля в дитячому віці "поширеним явищем", яке перетинає географічні, культурні та економічні кордони.
За регіонами найбільше постраждалих зафіксували в:
- Субсахарській Африці – 79 мільйонів (22% жінок та дівчат);
- Східній та Південно-Східній Азії – 75 мільйонів (8%);
- Центральній та Південній Азії – 73 мільйони (9%);
- Європі та Північній Америці – 68 мільйонів (14%);
- Латинській Америці та Карибському басейні – 45 мільйонів (18%);
- Північній Африці та Західній Азії – 18 мільйонів (15%);
- Океанії – 6 мільйонів – 34%.
Після пережитого люди часто переносять свою травму в доросле життя. Це позначається та їхньому повсякденному житті через:
- соціальну ізоляцію;
- проблеми із психічним здоров’ям, зокрема тривожність і депресію;
- труднощі у формуванні здорових відносин;
- вищі ризики інфікуванням захворюваннями, що передаються статевим шляхом;
- зловживання психоактивними речовинами.
В ЮНІСЕФ переконані, що тривалі негативні наслідки сексуального насильства в дитячому віці можуть бути ще більш відчутними, якщо постраждала тримає свій досвід у таємниці.
"Сексуальне насильство над дітьми – це пляма на нашому моральному сумлінні. Це завдає глибокої та тривалої травми, часто тим, кого дитина знає і кому довіряє, у місцях, де вона повинна відчувати себе в безпеці", – говорить виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.
В організації зауважили, що дівчата стикаються з ще більшими ризиками насильства за умов слабких інституцій, великої кількості біженців через політичні чи безпекові кризи. Унаслідок цього з насильством стикається понад 1 із 4 жінок.
"Діти у таких умовах особливо вразливі до сексуального насильства. Ми є свідками жахливого сексуального насильства в зонах конфлікту, де зґвалтування та гендерне насильство часто використовують як зброю війни", – додала Кетрін Рассел.
Ці дані засвідчують "нагальну потребу" для країн впроваджувати комплексні стратегії профілактики та ефективної боротьби з усіма формами насильства та жорстокими формами поводження з людиною, говорять в агентстві.
За оцінками, від 240 до 310 мільйонів хлопчиків і чоловіків – або приблизно кожен 1 з 11 – постраждали від зґвалтування або сексуального насильства в дитинстві.
Раніше дослідження Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) показало, що кожна четверта дівчина-підліток зазнає насильства з боку інтимного партнера.