Вчені виявили зв'язок між дієтою, якої дотримується вагітна жінка, і розвитком аутизму в дитини

Спеціалісти з охорони здоров’я з Університету Глазго та Норвезького інституту громадського здоров’я встановили ймовірний зв’язок між деякими випадками аутизму та допологовою дієтою.

У ході дослідження, опублікованого в JAMA Network Open, вони проаналізували медичну інформацію 95 тисяч матерів і дочок віком до 8 років, які мешкають у Норвегії та Англії. Для цього вони використали дві великі бази даних за 1990-1992 та 2002-2008 роки, пише Medical Xpress.

Попередні дослідження вже показали, що на розвиток аутизму у дітей ще в утробі матері впливають дієта, генетичні та екологічні фактори, однак точну причину вчені знайти так і не змогли.

Для цього дослідження науковці більш ретельно вивчили роль дієти у розвитку розладу. В рамках свого аналізу вони виявили закономірність: у жінок, які дотримувалися "здорової дієти", шанси народити дитину з аутизмом на 22% менші, ніж у тих, які дотримуються не дуже здорової дієти.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас "здоровою дієтою" вчені називають тип харчування, який включає регулярне вживання овочів, фруктів, горіхів, риби та цільнозернових продуктів, а також виключає продукти з високим вмістом жиру, оброблене м’ясо, безалкогольні напої та рафіновані вуглеводи.

Дослідники також виявили, що діти, яких народили матері, які під час вагітності дотримувалися здорової дієти, мали на 24% менше шансів на розвиток соціальних та/або комунікативних проблем, незалежно від аутизму.

Дослідники відзначили, що зв’язок в обох випадках був сильнішим у парах мати/дочка, ніж у парах мати/син.

Група вчених зазначає, що дослідження не пояснює, чому жінки, які дотримуються більш здорової дієти, можуть знизити ризик народження дитини-аутиста, хоча вони припускають, що це може бути пов’язане з тим, як їжа впливає на ДНК або імунний процес.

Вони також зазначають, що їхні дані не змогли показати, чи був вплив дієти причинно-наслідковим за своєю природою чи зумовлений іншими факторами.

Раніше вчені з'ясували, чому люди з аутизмом полюбляють настільні ігри.