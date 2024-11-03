Вчені знайшли спосіб навчити роботів виконувати хірургічні процедури: їм допоможе штучний інтелект

Вчені вважають, що підхід дозволить залучити роботів до виконання інвазивних процедур

Науковці створили новий підхід, за допомогою якого роботи зможуть перейняти на себе певні завдання лікарів під час оперативних втручань. У цьому їм допомагатиме штучний інтелект.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Science Robotics, інформує MedicalXpress.

Автори роботи пропонують використати підхід "Покращена спритність", який може допомогти хірургам покращувати результати лікування пацієнтів. Він створений на основі останніх розробок штучного інтелекту.

Відповідно до цього підходу, роботи будуть створювати та розміщувати цифрові зображення запланованих дій на тілах людей. Людина-хірург переглядатиме, редагуватиме та затверджуватиме порядок виконання процедури роботом.

Наразі лікарі все частіше використовують машини для проведення медичних завдань, але це переважно процедури, які потребують мінімального проникнення в організм людини.

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Дослідники вважають, що їхній підхід зробить можливим використання роботів для накладання швів та обробки ран.

"Спритність хірурга часто відрізняє хороших хірургів від видатних. "Покращена спритність" має потенціал підняти хороших хірургів до рівня найкращих хірургів, що може підтримувати швидшу та надійнішу хірургію", – пояснили вчені.

Автори дослідження вважають, що підхід також може розширити можливості телехірургії, коли лікарі дистанційно допомагають у проведенні втручань.

На їхню думку, кваліфіковані медичні працівники могли би віддалено давати вказівки людині, яка на місці керує роботом.

Поки "Покращену спритність" не випробовують в операційних, але планують найближчим часом.

Раніше науковці за допомогою машинного навчання та штучного інтелекту створили модель біомаркера, за допомогою можна передбачити ефективність хіміотерапії при раку кишківника.