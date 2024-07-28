Вчені знайшли спосіб передбачити ефективність хіміотерапії при раку кишківника

Пацієнти з раком товстої кишки II або III стадії зазвичай проходять додаткову хіміотерапію після основної операції. Однак клінічні дослідження показали, що таке лікування не завжди ефективне.

Вчені виявили новий генетичний маркер, який може передбачити, чи допоможе повторна хіміотерапія конкретному пацієнту. Про це свідчать результати дослідження, опублікованого у журналі Cell Reports Medicine, пише MedicalXpress.

Цей тест аналізує генетичний код пухлини і дозволяє передбачити, чи допоможе хіміотерапія. Завдяки цьому можна уникнути непотрібного лікування і призначити більш ефективні препарати.

"Коли мова йде про прецизійну онкологію, ми використовуємо інформацію про конкретного пацієнта, зокрема біомаркери, для прийняття клінічних рішень про найкраще лікування. Ми хочемо застосовувати хіміотерапію тільки для тих пацієнтів, які дійсно отримають від неї користь. Для решти ми повинні знайти інші ефективні методи лікування", – зазначає провідний автор дослідження Стівен Чен з Університету Маямі.

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Чен і його команда використовували машинне навчання та штучний інтелект для аналізу генетичних даних пацієнтів з раком товстої кишки. Вони створили одну з найбільших баз даних для цього типу раку: об'єднали профілі експресії генів 933 пацієнтів з шести загальнодоступних джерел.

Команда вчених перевірила свою модель біомаркера на зразках тканин пухлин 109 пацієнтів, і результати підтвердили точність тесту: пацієнти, для яких прогнозувалася ефективність хіміотерапії, мали значно кращі результати лікування.

Крім того, цей біомаркер може допомогти визначити, чи буде ефективною для пацієнта імунотерапія – інший вид лікування раду. Це важливо, оскільки наразі немає чітких рекомендацій щодо застосування імунотерапії при цьому типі раку.

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