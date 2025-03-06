Хронічний стрес підвищує ризик інсульту у жінок – вчені

Жінки часто повідомляють, що відчувають хронічний стрес через жонглювання кількома ролями

Дослідники виявили, що хронічний стрес підвищує ризик виникнення інсульту у жінок на 78%. Водночас дослідники не виявили такого зв’язку у чоловіків.

Про це йдеться у доповіді дослідників в журналі Neurology, повідомляє MedicalXpress.

У дослідженні взяли участь 426 людей віком від 18 до 49 років, які пережили інсульт. Їхні дані порівняли з даними 426 здорових людей.

Учасники пройшли опитування щодо рівня стресу. Пацієнтів з інсультом попросили пригадати, чи переживали вони стрес за місяць до інсульту.

Згідно з дослідженням, пацієнти з інсультом частіше відчували принаймні помірний рівень стресу: про це заявили 46% учасників дослідження. Серед людей, які не мали інсульту, про стрес заявили лише 33% опитаних.

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Також виявилось, що хронічний стрес пов’язаний із збільшенням ризику інсульту у жінок на 78%. У чоловіків такої кореляції не виявили.

"Одне з потенційних пояснень вищого самовідчуття стресу у жінок може бути пов’язане з соціальними та психологічними факторами.

Жінки часто повідомляють, що відчувають хронічний стрес через жонглювання кількома ролями, такими як робота та сім’я", – припустили дослідники.

Ще одне припущення пов’язане із тим, що чоловіки часто недооцінюють стрес й ігнорують його. Дослідники визнають, що цей фактор міг вплинути на результати дослідження.

"Крім того, нам потрібно додатково дослідити, чому ризик інсульту у жінок був вищим при помірному стресі, ніж при сильному стресі.

Ширші знання про роль стресу може допомогти нам створити кращі способи запобігання інсультам", – зазначають науковці.

Нагадаємо, інсульт посідає друге місце в переліку головних причин інвалідності та смерті у світі та в Україні. Раніше ми розповідали, як його швидко діагностувати.