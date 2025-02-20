Не стрес: фахівець назвав основні фактори, які спричиняють близько 80% випадків інсульту

Інсульт – надзвичайно поширений стан. Щороку з інсультами в Україні госпіталізують понад 145 тисяч осіб. Передумови, що значно підвищують ризик виникнення цього стану, медики називають факторами ризику.

"Ефективна профілактика має бути спрямована на зниження сукупного впливу всіх факторів ризику у всього населення в цілому й у кожної людини зокрема", – вважає Юрій Фломін, лікар-невролог, доктор медичних наук і національний експерт з інсульту Бюро Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ) в Україні.

Про основні фактори ризику інсульту він розповів у матеріалі для Центру громадського здоровʼя.

Фактори ризику інсульту

"Приблизно 90% випадків інсульту зумовлені факторами ризику, на які можна впливати через зміну способу життя, лікування захворювань або поліпшення умов проживання (наприклад, зменшення забруднення повітря)", – зазначає Юрій Фломін.

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Основними факторами ризику, які спричиняють близько 80% усіх випадків інсульту, є:

За словами експерта, іншими факторами ризику інсульту, на які можна вплинути, є:

хвороби серця (як-от миготлива аритмія);

нездорове харчування;

зловживання алкоголем;

тривожні та депресивні розлади;

безсоння;

прийом комбінованих оральних контрацептивів;

стрес.

Однак існують також фактори ризику інсульту, вплинути на які неможливо. Серед них:

вік;

стать;

спадковість;

раніше перенесені інсульт або транзиторна ішемічна атака;

наявність певних хвороб, зокрема генетичних захворювань із ураженням судин мозку.

Чи правда, що короткочасний стрес збільшує ризик інсульту?

Експерт ВООЗ спростовує поширену думку, нібито інсульт часто виникає через пережитий стрес. За його словами, вплив цього чинника дещо перебільшений.

"Сказати, що стрес не відіграє жодної ролі у виникненні інсульту, було б неправдою. Проте стрес не належить до провідних факторів ризику. Якщо розташувати всі чинники ризику інсульту за їх впливом, то стрес зазвичай опиняється у другому десятку.

Чому так? Річ у тім, що сам стрес рідко є безпосередньою причиною інсульту. Утім, він може провокувати підвищення артеріального тиску, а це вже серйозний ризик, проте у такому разі проблема полягає саме в артеріальній гіпертензії", – пояснює Юрій Фломін.

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Він наголошує: короткочасне психоемоційне напруження не становить великої небезпеки. Загрозливим є лише той стрес, що спричиняє значні зміни у метаболізмі або кровообігу, впливає на рівень артеріального тиску.

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