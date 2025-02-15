Пережитий у дитинстві стрес може прискорити старіння мозку: вчені розповіли, хто в групі ризику

Як сильний стрес в дитинстві впливає на здоров’я у дорослому віці

Вчені виявили, що сильний стрес у дитинстві провокує прискорене старіння мозку та посилює нейродегенеративні процеси у дорослому віці.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Annals of Neurology, пише Medical Xpress.

Через те, що жінки мають вищий ризик розвитку нейродегенеративних захворювань, науковці вирішили зосередити свою увагу лише на них. Тому у дослідженні взяли участь 179 жінок віком від 30 до 60 років.

"Ми почали з проведення клінічних інтерв’ю, щоб з’ясувати, чи переживали вони стресовий або тривожний досвід у дитинстві – до настання статевого дозрівання.

Ми також досліджували зразки крові учасниць, шукаючи біомаркери, які вказують на специфічні нейрозапальні процеси та пошкодження нервових клітин", – зазначила Лара Флек, докторант Інституту медичної психології (Німеччина).

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Дослідники використовували магнітно-резонансну томографію, щоб зафіксувати розміри мозку учасниць і порожнин, заповнених спинномозковою рідиною. Вони також досліджували їхні когнітивні функції. Для цього жінки розв’язували комп’ютерні тести та завдання.

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Вчені виявили, що жінки, які в дитинстві пережили сильний стрес або травматичний досвід, мали підвищений рівень біомаркерів запалення та нейродегенерації в крові, а також менший об'єм мозку та погіршення когнітивних функцій.

"Результати нашого дослідження демонструють чіткий зв'язок між психосоціальним або соціально-емоційним стресом у ранньому віці та прискореним старінням мозку у жінок. Виявляється, що стресовий досвід на початку життя збільшує ризик розвитку нейродегенеративних розладів.

Тепер потрібні подальші дослідження, щоб пролити світло на основні механізми, щоб можна було розробити відповідні методи лікування для цілеспрямованого переривання розвитку хвороби на ранній стадії", – розповіла професорка Крістін Хайм, директорка Інституту медичної психології (Німеччина).

Водночас той факт, що набагато більше жінок, ніж чоловіків, страждають на деменцію, є однією з причин, чому дослідники зосередилися на жінках у цьому дослідженні. У майбутніх дослідженнях професорка Хейм та її команда сподіваються з'ясувати, чи існують подібні процеси серед чоловіків.

"Результати досліджень стосуються лише жінок. Однак це не дозволяє нам зробити висновок, що жінки, які зазнали стресу в ранньому віці, піддаються більшому ризику, ніж чоловіки", – наголосила Крістін Хейм.

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