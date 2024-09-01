Популярний препарат від ожиріння знижує смертність від COVID-19 – дослідження
Вчені виявили, що люди, які під час пандемії приймали популярний препарат від ожиріння Wegovy, мали менше шансів померти від COVID-19.
Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в The Journal of the American College of Cardiology, пише The New York Times.
У ході великого клінічного випробування науковці встановили, що люди, які вживали Wegovy, хворіли на COVID-19 так само як ті, хто приймав плацебо. Але їхні шанси померти від інфекції були на 33% меншими.
Вчені називають такі підсумки клінічного випробування дуже рідкісними. Вони свідчить, що низька тривалість життя людей з ожирінням насправді спричинена самою хворобою, і що ситуацію можна покращити, якщо лікувати цю недугу.
Спочатку дослідження не було спрямоване саме на вивчення ефектів прийому Wegovy на людей з COVID-19, кажуть науковці. Коли спалахнула епідемія, велике клінічне випробування Wegovy, спонсороване компанією Novo Nordisk, уже тривало. Його мета полягала в тому, щоб дізнатися, чи препарат запобігає смерті від серцевих захворювань.
У дослідженні взяли участь 17 604 учасники, а ними стежили більше трьох років.
Усі вони мали захворювання серця та середній індекс маси тіла понад 27, однак у них не було діабету.
Через ожиріння та серцеві захворювання, учасники випробування мали високі шанси померти або сильно захворіти на COVID-19 під час пандемії.
"Це рандомізоване дослідження, і рівень зараження серед пацієнтів (які вживали і не вживали Wegovy – ред.) був подібним, тому це є першокласними доказами", – зазначає доктор Харлан Крумхольц, кардіолог з Єльського університету.
Дослідники змінили свої форми збору даних, щоб реєструвати випадки зараження ковідом серед піддослідних. Також вони почали відзначати, чи пов’язані смерті учасників із COVID-19.
Коронавірусом заразилися загалом 4258 учасників дослідження. Половина з них приймала Wegovy, а інша частина – отримувала плацебо.
З усіх інфікованих пацієнтів 184 померли: 78 із групи, яка споживала Wegovy, а ще 106 – тих, хто отримував плацебо.
За словами дослідників, препарат від ожиріння знизив загальний рівень смертності на 19%.
Хоча здебільшого люди з ожирінням мають коротшу тривалість життя, це перше ретельне дослідження, яке доводить, що лікування ожиріння допомагає людям жити довше.
Раніше Європейська асоціація з вивчення ожиріння презентувала новий основний критерій для діагностики, визначення стадії та лікування ожиріння у дорослих замість індексу маси тіла.