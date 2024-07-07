Замість індексу маси тіла: дослідники пропонують нову систему діагностики ожиріння

Європейська асоціація з вивчення ожиріння презентувала новий основний критерій для діагностики, визначення стадії та лікування ожиріння у дорослих.

У дослідженні, ​​опублікованому в Nature Medicine, фахівці організації зазначають, що ці процеси не можуть базуватися лише на визначенні індексу маси тіла (ІМТ), бо тоді поза увагою залишається чимало людей, яким потрібне було б лікування ожиріння.

"Незважаючи на широке визнання ожиріння як багатофакторного, хронічного, рецидивуючого, неінфекційного захворювання, що характеризується аномальним та/або надмірним накопиченням жиру в організмі, у багатьох ситуаціях діагноз ожиріння все ще ґрунтується виключно на граничних значеннях ІМТ, і не відображає ролі розподілу та функції жирової тканини в тяжкості захворювання", – пише Medical Xpress.

Автори дослідження кажуть, що важливим є антропометричний компонент діагностики. Вони закликають визнати, що сам по собі ІМТ є недостатнім діагностичним критерієм, а на здоров’я істотний вплив має саме розподіл жиру в організмі.

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"Накопичення абдомінального (вісцерального – ред.) жиру пов’язане з підвищеним ризиком розвитку серцево-метаболічних ускладнень і є сильнішим чинником розвитку захворювання, ніж ІМТ.

Це стосується навіть осіб з рівнем ІМТ нижчим за стандартні порогові значення для діагностики ожиріння", – переконують експерти Європейської асоціації з вивчення ожиріння.

У дослідженні зазначено, що накопичення абдомінального жиру є важливим фактором ризику погіршення здоров’я навіть у людей з невисоким ІМТ (≥25-30 кг/м²).

Члени керівного комітету асоціації запропонували, зокрема, розглядати застосування ліків від ожиріння у пацієнтів з ІМТ понад 25 кг/м² та співвідношенням об’єму талії до зросту понад 0,5 при наявності у них медичних, функціональних або психологічних порушень або ускладнень, незалежно від поточних граничних значень ІМТ.

"Цю заяву також можна розглядати як заклик до фармакологічних компаній і регуляторних органів при плануванні майбутніх клінічних випробувань ліків від ожиріння використовувати критерії, які більшою мірою відповідають клінічній стадії ожиріння, а не традиційним пороговим показникам ІМТ", – стверджують автори дослідження.

Раніше вчені виявили, що препарати для лікування діабету та ожиріння типу Ozempic і Wegovy можуть допомогти знизити ризик розвитку деяких видів раку.