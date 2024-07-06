Препарати від ожиріння Ozempic і Wegovy можуть знизити ризик розвитку 10 видів раку – вчені

Ozempic і Wegovy можуть допомогти знизити ризик розвитку деяких видів раку – вчені

Вчені виявили, що препарати для лікування діабету та ожиріння типу Ozempic і Wegovy можуть допомогти знизити ризик розвитку деяких видів раку.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі JAMA Network Open, пише CNN.

Люди з надмірною вагою мають вищий ризик захворіти на 13 видів раку. Чим довше людина страждає на ожиріння, тим більше цей ризик зростає.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, близько 40% нових діагнозів раку пов'язані саме з надмірною вагою.

Ожиріння може спричинити такі зміни в організмі, як-от тривале запалення та вищі за норму рівні інсуліну, інсуліноподібного фактора росту та статевих гормонів, які здатні викликати рак.

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Водночас препарати GLP-1 (ліки, які допомагають контролювати рівень глюкози у крові, зокрема Ozempic і Wegovy) взаємодіють із системами, пов'язаними з виробленням інсуліну.

Для дослідження американські вчені проаналізували десятирічну медичну документацію майже 1,7 мільйона людей з діабетом 2 типу.

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Виявилося, що люди з діабетом 2 типу, які лікувалися препаратами GLP-1, мали значно меншу ймовірність виникнення 10 з 13 видів раку, пов'язаних з ожирінням, ніж ті, хто приймав інсулін.

Ризик раку жовчного міхура, менінгіоми (пухлина головного мозку), раку підшлункової залози та гепатоцелюлярної карциноми (рак печінки) знизився більш ніж наполовину.

Також завдяки препаратам GLP-1 пацієнти мали менше ризику захворіти на рак яєчників, колоректальний рак, множинну мієлому (рак кісткового мозку), рак стравоходу, ендометрію і нирок.

Однак ризик виникнення постменопаузального раку молочної залози, який є найпоширенішим типом раку, пов'язаним з ожирінням, не знизився. Так само як рак шлунку та щитоподібної залози.

Також дослідники виявили, що ризик раку у людей з діабетом 2 типу, які лікувалися препаратами GLP-1 та метформіном, не відрізнявся. Ба більше, шанс виникнення раку нирок був трохи вищим серед тих, хто приймав GLP-1.

Раніше дослідження показали, що Ozempic і Wegovy можуть знизити ризик інфаркту, інсульту або смерті від серцево-судинних захворювань, а також допомогти при хворобах нирок, печінки й серця.

Однак вчені попереджають і про негативні наслідки від препаратів GLP-1, зокрема, параліч шлунка та ризик розвитку ішемічної нейропатії зорового нерва – захворювання очей, через яке можна осліпнути.