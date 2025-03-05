Який показник чоловічого здоровʼя вказує на потенційне довголіття? Вчені знайшли відповідь

Вчені виявили взаємозв’язок між тривалістю життя чоловіка та якістю його сперми.

Науковці зробили висновок, що чим якісніша у чоловіка сперма, тим довша його тривалість життя.

Про це свідчать результати дослідження, яке тривало впродовж 50 років.агалом у ньому взяли участь майже 80 тисяч чоловіків, йдеться у нещодавній статті журналу Human Reproduction, повідомляє The Guardian.

У зразках учасників дослідження оцінювали об’єм сперми, концентрацію сперматозоїдів, їхню форму, а також частку рухливих сперматозоїдів.

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Використовуючи національні реєстри, науковці відстежували стан здоров’я чоловіків, які взяли участь у дослідженні. Упродовж періоду спостереження, який тривав з 1965 по 2015 рік, зафіксували 8600 смертей.

Науковці виявили закономірність: чоловіки з найякіснішою спермою жили в середньому до 80 років. Натомість ті, в кого якість сперми була найнижчою, доживали максимум до 77 років.

Ці дані свідчать про те, що якість сперми відображає загальний стан здоров’я чоловіка.Наразі у вчених немає одностайної відповіді, яким чином корелюється цей взаємозв’язок.

"Поки що ніхто не придумав задовільного пояснення. Цілком можливо, що невідома проблема зі здоров’ям на ранньому етапі життя призводить як до погіршення якості сперми у молодих чоловіків, так і до погіршення здоров’я в подальшому житті. Очевидно, що нам потрібно ще працювати, щоб з’ясувати це", – зауважив професор андрології з Університету Манчестера Аллан Пейсі.

Тепер дослідники хочуть з’ясувати, які захворювання частіше зустрічаються у чоловіків із поганою якістю сперми.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що таке кріоконсервація сперми та як цією опцією можуть скористатись військовослужбовці.

Тетяна Бугаєнко, "УП. Життя"