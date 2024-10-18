"Немов ключ і замок": вчені з'ясували, як з’єднуються сперматозоїд і яйцеклітина під час зачаття

Вчені дослідили, як відбувається з’єднання яйцеклітини та сперматозоїда. Вони виявили, що три білки, розташовані на сперматозоїді, з'єднуються, утворюючи своєрідний ключ – він "відчиняє" яйцеклітину, дозволяючи прикріпитися.

Нове дослідження австрійських вчених, результати якого опублікували у науковому журналі Cell, свідчить, що це відбувається за принципом "замка і ключа". Він є універсальним для тварин і людей, пише Phys.org.

Раніше вченим було відомо лише про два білки, розташованих на поверхні сперматозоїдів та мембрані яйцеклітини. Вчені змогли ідентифікувати новий білок, який забезпечує перший молекулярний зв'язок між цими клітинами.

Вони також продемонстрували, як цей білок функціонує в живих істотах – зебрі, мишах і людських клітинах.

"Ми відкрили цей механізм, який є дійсно фундаментальним для всіх хребетних", – зазначив співавтор дослідження Андреа Паулі з Науково-дослідного інституту молекулярної патології у Відні (Австрія).

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За словами Паулі, раніше не було відомо, як білки "працюють у команді, щоб сперматозоїд і яйцеклітина могли розпізнати один одного".

Вчені досі не з’ясували, як сперматозоїд потрапляє всередину яйцеклітини після того, як він прикріпився, тож сподіваються провести інші дослідження, щоб знайти відповідь на це питання.

Це може допомогти вченим краще вивчити безпліддя або розробити нові методи контролю народжуваності, додають дослідники.

Як зазначив Девід Грінштейн, експерт з генетики та клітинної біології з Університету Міннесоти (США), це дослідження також дає можливість розробити чоловічі контрацептиви.

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