Витяг з рішення експертної команди лікарів: як використовувати та перевірити документ

Після проходження оцінювання повсякденного функціонування пацієнти отримують на електронну пошту документи від експертної команди лікарів. Серед них можуть бути рішення про встановлення інвалідності та індивідуальна програма реабілітації (ІПР).

У МОЗ розповіли, що робити з витягом із рішення експертної команди та як перевірити чинність документа.

У міністерстві пояснили, що файли надходять у форматі PDF і підписані електронною печаткою Міністерства охорони здоров’я України.

МОЗ зазначає, що електронний документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Це прописано у законодавстві України. Тож цей PDF-файл можна надавати в офіційні установи без необхідності його друкувати.

Ці документи можуть знадобитися для:

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подання до органів соціального захисту для отримання допомоги;

пред’явлення роботодавцю;

звернення до медичних закладів;

підтвердження статусу інвалідності та отримання відповідних виплат і послуг.

Як перевірити чинність документу

У PDF-файлі візуально немає підпису і печатки, оскільки вона накладена цифровим методом.

Щоб перевірити її наявність, варто скористатися сервісами перевірки – через "Дію" або Центральний засвідчувальний орган. Для цього треба перейти за посиланням, натиснути на кнопку "Перевірити підпис" та завантажити PDF-файл.

"Система покаже, що документ підписано печаткою МОЗу, вкаже сертифікат та дату накладення підпису. Ви можете завантажити протокол перевірки, у якому буде зазначено, що документ є дійсним", – пояснюють в МОЗ.

Більшість установ приймають PDF без додаткової перевірки. Але якщо у вас просять підтвердити достовірність, ви можете перевірити документ самостійно або запропонувати установі самостійно провести верифікацію.