Реформа МСЕК: пацієнт може робити відеозапис процесу оцінювання, але є нюанс

Які права мають пацієнти та медики під час оцінювання функціонування – розповіли у МОЗ

З 1 січня 2025 року ліквідовані медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) замінили експертні команди лікарів, які проводять оцінювання повсякденного функціонування.

Які права мають пацієнти та медики під час цього процесу – розповіли у Міністерстві охорони здоров’я.

І пацієнт, і лікарня можуть робити аудіо- та відеофіксацію оцінювання. Однак такий запис має використовуватися тільки для з’ясування об’єктивних обставин – наприклад, у процесі оскарження. Публічне його розміщення без згоди сторін є порушенням прав людини та вимог законодавства.

Представник пацієнта може бути присутнім на оцінюванні, але за умови наявності відповідної заяви.

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Якщо пацієнт не згоден з рішенням чи має сумніви, він може подати скаргу протягом 40 днів з моменту його винесення. Скаргу розгляне Центр оцінювання функціонального стану особи.

Також у МОЗ додали, що наразі вже створили понад 1,5 тисячі експертних команд, до роботи в яких залучено майже 6 тисяч лікарів. Команди працюють у 290 медзакладах по всій країні та вже розглянули більш ніж 10 тисяч справ.

"Пацієнт має право і можливість на незгоду з рішенням та його оскарження. Важливо чітко зафіксувати обґрунтування щодо рішення у протоколі та повідомляти пацієнтів про можливість оскарження, зокрема допомогти з більш детальною інформацією щодо оформлення скарги, яка доступна на сайті МОЗ України.

Тиск, образи, погрози чи агресивна поведінка є неприпустимими з будь-якого боку. Це не тільки порушує етичні норми, а й шкодить ефективному спілкуванню", – наголосили у відомстві.

Подати скаргу можна в електронній або паперовій формі.

Для подання електронної скарги необхідно звернутися до лікаря, який раніше направив пацієнта на проведення оцінювання.

Також скаржник або його уповноважений представник може надіслати скаргу в паперовій формі поштовим відправленням до Центру оцінювання функціонального стану особи.

Раніше у МОЗ опублікували покрокову інструкцію для оскарження рішення експертної команди лікарів.