AstraZeneca відкликає свою вакцину від COVID-19 по всьому світу. У чому причина?

Шведсько-британська фармацевтична компанія AstraZeneca розпочала процес вилучення із продажу вакцини проти COVID-19. Пояснили таке рішення надлишком оновлених препаратів на ринку.

Про те, що AstraZeneca відкликає ліцензії на продаж вакцини через комерційні причини, повідомляє Reuters та The Telegraph.

Представники компанії стверджують, що доступність вакцин призвела до зниження попиту на їхню продукцію. Препарат, відомий у Європі під торгельною маркою Vaxzevria, більше не вироблятимуть і не постачатимуть. Вакцину на ринку замінили оновлені медичні засоби, покликані боротися із останніми виявленими варіантами вірусу.

"Оскільки з того часу (від початку пандемії) було розроблено кілька варіантів вакцин проти COVID-19, існує надлишок доступних оновлених вакцин", – пояснили своє рішення в AstraZeneca.

Від 7 травня 2024 року вакцину більше не використовуватимуть на території Європейського Союзу. Згодом відповідне рішення також стосуватиметься Великої Британії та інших країн, які раніше схвалили застосування препарату, зокрема Південної Кореї та Індії.

Векторну вакцину, створену на основі модифікованого вірусу, розробила AstraZeneca разом із Оксфордським університетом. Вона була схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров’я, Європейським союзом, Канадою та іншими країнами для щеплення проти COVID-19.

Препарат був доступний в Україні в центрах масової вакцинації та пунктах щеплень. За даними Міністерства охорони здоров’я України, станом на вересень 2022 року на територію країни було завезено 4,9 мільйона доз вакцини AstraZeneca.

Раніше в судових документах компанія визнала, що в рідкісних випадках однією із побічних дій вакцини може бути утворення тромбів та спричинення низького рівня тромбоцитів.