Кузін: В Україні не виявили побічних дій у вакцинованих AstraZeneca

В Україні не зареєстровано випадків погіршення здоров'я після щеплення AstraZeneca

Нещодавно фармацевтична компанія AstraZeneca вперше визнала, що виготовлена нею вакцина від COVID-19 може спровокувати виникнення рідкісних побічних дій, як-от тромбоз – стан, під час якого в організмі людини утворюються згустки крові (тромби).

Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив, що Міністерство охорони здоров’я не зафіксувало несприятливих наслідків для здоров’я в українців, щеплених цією вакциною.

"Ми, як і будь-яка країна Європейського Союзу, моніторимо всі несприятливі події після імунізації – від почервоніння місця введення, підвищення температури до потенційних інших наслідків.

Станом на сьогодні (8 травня – ред.) не зареєстрували будь-яких випадків, пов'язаних із застосуванням як вакцини AstraZeneca, так Pfizer", – зазначив Кузін.

Також заступник міністра охорони здоров’я зауважив, що в інструкціях, які додають до вакцин, вказують ймовірність виникнення тих чи інших побічних реакцій організму.

"В одного на мільйон чи на десять мільйонів, наприклад, можуть зафіксувати важкі анафілактичні реакції. Цей відсоток вкрай низький і для застосування вакцини припустимий.

Саме для цього на кожному пункті вакцинації облаштовують спеціальну аптечку, фахівці проходять навчання з надання домедичної допомоги. Але в Україні таких випадків не зареєстровано", – зазначив головний санітарний лікар.

Водночас у 2021 році протягом першого місяця вакцинації AstraZeneca зафіксували майже 700 повідомлень про побічні ефекти.

Абсолютна більшість випадків – понад 90% – несерйозні реакції. Серед них: розлади у місці введення ін’єкції (65,73%), проблеми із опорно-руховим апаратом ( майже 13%) та неврологічні розлади (11,96%).

Нагадаємо, вчені розробили вакцину, яка, ймовірно, зможе захистити людство від наступних пандемій коронавірусу.