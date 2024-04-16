Із початку 2024 року майже 3 тисячам українців встановили діагноз "гостра реакція на стрес" – МОЗ

Допомогу з ментальним здоров'ям можна отримати в 982 закладах охорони здоров'я.

У 2023 році понад 4 тисячам українців діагностували гостру реакцію на стрес, а вже з початку 2024 року такий діагноз поставили майже 3 тисячам осіб.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Там також роз’яснили, які симптоми можуть у сукупності свідчити про наявність стресу. Це:

пришвидшення серцебиття (для більшості дорослих 60-100 ударів на хвилину) та частоти дихання (12-20 вдихів на хвилину);

уповільнення або повна зупинка травлення;

звуження кровоносних судин у багатьох частинах тіла;



розширення кровоносних судин у мʼязах;

зупинка слиновиділення та вироблення сліз;

розширення зіниць;

тремор;

підвищене потовиділення;

тунельний зір – стан, коли органи зору не можуть бачити предмети з боків, що виходять із центрального огляду.

Українцям, які не можуть самостійно впоратися симптомами стресу в МОЗ рекомендують звернутися до фахівця, адже наслідки цього стану нерідко ускладнюють життя.

Спершу слід відвідати сімейного лікаря, який проведе діагностику психічного стану. За її результатами спеціаліст складе план лікування в межах своєї компетенції.

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За необхідності медичний працівник може направити на консультацію до фахівця вужчого профілю.

Наразі допомогу з ментального здоров’я можна отримати в 982 закладах України в межах пакета "Супровід і лікування дорослих та дітей із психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги" за наявного укладеного договору із Національною службою здоров’я України.

Знайти потрібний заклад можна скориставшись онлайн-мапою або зателефонувавши в контакт-центр НСЗУ за номером 16-77.

Пацієнтам, які не можуть або не хочуть зустрітися з лікарем особисто, слід зателефонувати на одну із ліній психологічної підтримки, що надають послуги безоплатно.

Також у МОЗ рекомендують техніки самодопомоги у випадку стресу. Ознайомитися з ними можна за посиланням.

Раніше ми писали, що в 2023 році майже 135 тисяч українців скаржились на проблеми із психологічним здоров’ям.