У 2023 році сімейні лікарі отримали 135 тисяч скарг на ментальне здоров'я: що турбує українців

Упродовж 2023 року майже 135 тисяч українців скаржилися проблеми з ментальним здоров’ям. Серед них понад 72 тисячі жінок та 18 тисяч дітей.

Вони отримали допомогу від сімейних лікарів, які віднедавна надають послуги у сфері ментального здоров’я, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

За даними Електронної системи охорони здоров’я, найбільше звернень медики отримали від пацієнтів, які страждали від тривоги (понад 66 тисяч) та мали порушення сну (майже 43 тисячі).

Окрім того, українці скаржилися на:

пригнічений настрій (майже 11 тисяч звернень);

порушення пам’яті (понад 6 тисяч);

психологічна реакція на стрес (майже 5,4 тисячі);

надмірна роздратованість чи злість (приблизно 4,7 тисячі);

відчуття та поведінка літньої людини (понад 2,5 тисячі).



Ще понад 27 тисяч звернень були пов’язані з іншими симптомами, а майже 5 тисяч – з іншими розладами.

Також понад 7,7 тисячі скарг стосувалися дитячої поведінки.

У МОЗ кажуть, сімейні лікарі та педіатри скеровували деяких пацієнтів з такими проблемами до невропатологів, психіатрів, психологів та психотерапевтів.

Щоб надавати допомогу у сфері ментального здоров’я, лікарі мали пройти онлайн-курс "Ведення поширених психічних розладів на первинному рівні медичної допомоги з використанням керівництва mhGAP".

Він дає можливість неспеціалістам з психологічної допомоги (сімейним лікарям, терапевтам, педіатрам) здобути знання та навички для роботи з психічним здоров'ям пацієнтів. Лікарі первинної ланки можуть надати базові послуги, а за потреби – направити до вузького спеціаліста.

Такі послуги є абсолютно безоплатними, адже їх надають у межах Програми медичних гарантій, наголосили у міністерстві.

Наразі їх надають сімейні лікарі з-понад майже 1000 медзакладів, які вже уклали угоду із Національною службою здоровʼя України. Переглянути їхній перелік можна на інтерактивній мапі.

Раніше ми розповідали, як піклуватися про психічне здоров’я літніх людей.