Додає впевненості: вчені з’ясували, що гра Dungeons & Dragons є корисною для людей з аутизмом

У настільну гру Dungeons & Dragons вже протягом 50 років грають мільйони людей з усього світу. Однак тепер вчені виявили, що вона може бути особливо корисною для людей з аутизмом.

Ця гра допомагає їм набратися впевненості й розкрити свого "внутрішнього героя", йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Autism, пише Medical Xpress.

Dungeons & Dragons ("Підземелля і дракони") – це настільна рольова гра у жанрі фентезі. Гравці у ній керують кожен своїм персонажем – розв'язують проблеми, беруть участь у битвах, досліджують і збирають скарби та знання.

Під час дослідження британсько-шведська група вчених працювала з групою дорослих людей з аутизмом, щоб з'ясувати, чи може пошук соціальної ситуації, в якій люди почуваються комфортно, допомогти їм досягти успіху.

Під керівництвом ігрового майстра учасники протягом шести тижнів розігрували сценарії в малих групах.

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Потім вчені проводили з ними індивідуальні інтерв'ю. Вони запитували, як, на їхню думку, аутизм міг впливати на гру та чи змінила якось участь у ній їхнє життя.

Учасники детально розповідали про свої соціальні бажання та мотивації, а також про те, як вони пов'язані з такими проблемами, як невпевненість – у спілкуванні з іншими людьми та у сприйнятті навколишніми. Зазвичай невпевненість часто призводила до того, що вони маскували або приховували свої аутистичні риси.

Водночас, за словами учасників, гра забезпечила їм дружнє середовище, в якому вони дуже швидко відчули почуття спорідненості з іншими гравцями.

Розуміння спільних проблем, пов'язаних із грою та взаємодією поза нею, дозволило учасникам розслабитися й не відчувати тиску. В результаті вони були включеними у групову взаємодію і змогли бути успішнішими.

Учасники також відчули, що можуть взяти деякі риси свого персонажа й перенести їх за межі гри, що дало їм змогу сприймати себе по-іншому.

Доктор Грей Атертон, викладач психології в Університеті Плімута та провідний автор дослідження, сказав:

"Існує багато міфів та хибних уявлень про аутизм, деякі з них припускають, що люди з ним не є соціально мотивованими або не мають уяви. Гра Dungeons & Dragons заперечує це.

Учасники нашого дослідження сприймали гру як ковток свіжого повітря, шанс перевтілитися в іншу особистість і обмінятися досвідом за межами часто складної реальності.

Це відчуття ескапізму допомогло їм почуватися неймовірно комфортно, і багато хто з них сказав, що тепер намагається застосувати певні аспекти гри у своєму повсякденному житті", – розповів співавтор дослідження Грей Атертон.

Раніше вчені з'ясували, чому люди з аутизмом полюбляють настільні ігри.