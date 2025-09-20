Від блокування рецепторів до glow-ефекту: для чого у косметиці гриби та чи дійсно вони працюють

Гриби у косметиці: як працюють та чи доведений ефект

Гриби є унікальними організмами, які знайшли застосування у багатьох сферах – від харчування до ліків. Не зайвими вони виявилися і в косметиці. Екстракти грибів часто додають у доглядові засоби – для зволоження чи відновлення захисного бар’єра шкіри.

Які саме гриби використовують у косметиці та чи доведена їхня ефективність – розповіла косметична хімікиня Юлія Ярцева для "УП. Життя" в рамках серії матеріалів "Що в баночці?"

Гриби – це організми, які містять велику кількість корисних компонентів для шкіри. Найчастіше їх застосовують саме у корейській косметиці. ⠀

Гриби можуть міститися у вигляді екстрактів чи окремих молекул, витягнутих з цих екстрактів

Найчастіше у косметиці використовують такі гриби:

альбатрелус (Albatrellus Ovinus Extract, Albatrellus Confluens Extract) – належить до нейрокосметики через здатність блокувати рецептори TRPV1, які спричиняють почервоніння шкіри. Має заспокійливі та протизапальні властивості;

чорний трюфель (Tuber Melanosporum Extract) – прискорює процес регенерації, покращує пружність шкіри, бореться з пігментними плямами;

білий трюфель (Tuber Magnatum Extract) – зволожує, має антиоксидантну дію;

тремела (Tremella Fuciformis Extract) – гумектант, який утримує в собі вологу, а також працює на освітлення шкіри;

шиїтаке (Lentinus Edodes Extract, Lentinus Edodes Mycelium Extract) – надає шкірі гладкості, освітлює її, прискорює регенерацію клітин;

санхван (Phellinus Linteus Extract, Phellinus Linteus Ferment Filtrate, Phellinus Linteus Mycelium Extract) – має антиоксидантні властивості, прискорює регенерацію клітин, надає шкірі блиск (так званий "glow-ефект");

кордицепс (Cordyceps Militaris Extract, Cordyceps Sinensis Extract, Cordyceps Militaris Mycelium Extract) – гриб-паразит, який відновлює шкірний бар’єр, стимулює метаболічний процес і синтез колагену, позбавляє набряків;

чага (Inonotus Obliquus Extract) – володіє антиоксидантними, протизапальними властивостями, чинить вазопротекторну дію (зміцнює судини);

рейші (Ganoderma Lucidum Extract) – має заспокійливі, протимікробні, зволожувальні, антиоксидантні властивості, посилює захист організму від ультрафіолету (але сонцезахисні засоби не замінює), сприяє синтезу керамідів;

агарикон (Agaricus Bisporus Extract, Agaricus Blazei Extract) – "гриб жирної шкіри", який чинить себорегулювальну та регенерувальну дію, висвітлює пігментацію, стимулює вироблення колагену.

За словами Юлії Ярцевої, робочі концентрації грибів у косметиці виробники не розкривають, однак вони є невеликими.

Вони мають доказову базу, однак наразі частина ефектів все ж остаточно не досліджена.

"Всі перераховані гриби та їхні екстракти мають науково обґрунтовані косметичні властивості, особливо антиоксидантні, протизапальні, зволожувальні та бар’єрні.

Однак багато заяв про антистаріння, усунення пігментації та регенерацію базуються переважно на in vitro (на клітинах) або косметичних дослідженнях, а клінічні дані обмежені. Тому розраховувати на ці ефекти тільки від грибів не варто. Але в композиції з іншими активами вони будуть підсилювати дію косметичного продукту", – зауважує хімікиня.

