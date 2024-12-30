Еліксир молодості чи маркетинговий хід: що каже наука про колагенові добавки

Колагенові добавки рясніють на полицях магазинів і в рекламі у соціальних мережах. Знаменитості рекомендують їх своїм шанувальникам, називаючи "еліксиром молодості", що обіцяє гладеньку шкіру, міцні нігті та блискуче волосся.

Та чи справді це так? "УП. Життя" зібрала наукові факти про колагенові добавки та як вони можуть вплинути на наше здоров'я. Для цього ми використали Harvard Health Publishing, Cleveland Clinic та Healthline.

Що таке колаген і навіщо він потрібен?

Колаген – це найпоширеніший білок в організмі людини, який забезпечує підтримку сполучної тканини: шкіри, сухожиль, хрящів, кісток і волосся.

Його "будівельний матеріал" складається з трьох основних амінокислот: гліцину, проліну та гідроксипроліну, які утворюють спіральну структуру білка.

Основні функції колагену:

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підтримка пружності та еластичності шкіри;

утворення кератину, що є основою волосся та нігтів;

зміцнення суглобів, сухожиль і кісток;

сприяння процесам загоєння тканин.

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Як організм виробляє колаген?

Наше тіло виробляє колаген самостійно, використовуючи амінокислоти, отримані з білкових продуктів, як-от м'ясо, риба, яйця та бобові.

Однак процеси старіння, ультрафіолетове випромінювання, куріння, стрес і надмірне вживання алкоголю призводять до зниження його продукування. Через це шкіра втрачає пружність, зʼявляються зморшки, нігті стають ламкими, а волосся – схильним до випадіння.

Які є види колагену?

На сьогодні виявлено 28 типів колагену. П’ять із них вважають найважливішими:

тип I – це 90% усього колагену організму, що забезпечує структуру шкіри, кісток, сухожиль і зв'язок;

тип II міститься в еластичному хрящі, що підтримує роботу суглобів;

тип III підтримує роботу м’язів, артерій і внутрішніх органів;

тип IV міститься у базальних шарах шкіри;

тип V є в рогівці ока, плаценті та волоссі.

З віком виробництво колагену сповільнюється, а якість наявного білка знижується. Найбільше це відчутно після менопаузи у жінок, коли рівень колагену різко падає.

Ознаки зниження рівня колагену в організмі

Про зменшення кількості колагену в організмі людини свідчать такі процеси:

поява зморшок, сухості і втрати пружності шкіри;

болі у суглобах та зниження рухливості;

ламкість нігтів і випадіння волосся;

стоншення кишкової стінки, що призводить до проблем із травленням.

Що каже наука про колагенові добавки?

Колаген і шкіра

Найбільше досліджень присвячено впливу колагену на шкіру. Огляд 19 досліджень із понад 1 100 учасниками, опублікований у науковому журналі International Journal of Dermatology, показав, що добавки колагену:

покращують зволоженість шкіри;

підвищують її еластичність;

зменшують глибину зморшок.

Але є нюанс: більшість добавок містили не лише колаген, а й вітаміни С, Е, гіалуронову кислоту та антиоксиданти, тому неможливо стверджувати, що саме колаген забезпечив такі результати.

"Хоча результати досліджень виглядають перспективно, слід враховувати, що багато з них фінансували компанії-виробники колагенових добавок, що потенційно могло вплинути на об'єктивність результатів", – коментує дерматологиня Катерина Бакіко.

Колаген і волосся

На сьогодні немає жодних наукових досліджень, які б підтверджували ефективність колагену для покращення росту, густоти або блиску волосся.

Колаген і суглоби

Є більше доказів користі колагену для здоров'я суглобів і кісток, особливо в людей старшого віку. У дослідженні за участі 102 жінок у постменопаузі, які мали низьку мінеральну щільність кісток (BMD), прийом 5 грамів колагенових пептидів щодня протягом року призвів до значного збільшення BMD у хребті та стегновій кістці порівняно з групою, яка отримувала плацебо.

Подальше дослідження на 31 жінці показало, що прийом 5 грамів колагену щоденно протягом 4 років призвів до прогресивного збільшення щільності кісток: на 6-8% у хребті та на 1-4% у стегновій кістці.

Зазначається, що більшість досліджень проводили на жінках старшого віку з низькою щільністю кісток. Тому результати не обов'язково можна застосувати до інших груп населення, як-от молоді люди, чоловіки чи ті, хто не має проблем зі щільністю кісток.

Чи засвоюється колаген у добавках?

Вчені зазначають, що колаген, який люди вживають у вигляді добавок, не надходить у шкіру, нігті чи волосся у первісному вигляді. В шлунку він розщеплюється до пептидів та амінокислот.

Далі ці компоненти можуть бути використані організмом для різних потреб: виробництва білків, як-от кератин, або для зміцнення кісток і хрящів. Організм не може "спрямувати" колаген лише до шкіри чи волосся.

"Для тіла немає різниці, звідки надходить колаген – із їжі чи з добавок. Надлишок колагену не означає кращий ефект для шкіри, волосся чи нігтів. Неможливо "перенаситити" організм колагеном, щоб зупинити старіння або миттєво позбутися зморшок", – зазначила дерматологиня Катерина Бакіко.

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