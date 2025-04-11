Хто такі "роаккутанові діти" та чому препарати проти акне небезпечні при вагітності

У соцмережах новий тренд. Однак на цей раз із нотками просвітництва.

Останнім часом стали популярними відео, на яких лікарі та пересічні користувачі (що значно частіше) розповідають про жахливий вплив ліків проти акне на плід під час вагітності. Зокрема, про "дівчинку без голови" із Бразилії та американського хлопчика з маленьким мозком.

Таких дітей прозвали "роаккутановими" або "аккутановими" – на честь назв цих препаратів, які лікують хворобу шкіри.

Та чи дійсно малюки, яких у соцмережах наводять як приклад впливу ліків проти акне, мають до них стосунок?

"УП. Життя" дізналася, що відбувається з дітьми, матері яких під час вагітності приймають ці препарати, та чому вони такі небезпечні для плода. У цьому нам допомогла дерматовенерологиня Анастасія Мельник.

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"Роаккутанові діти" із соцмереж

Ліки проти акне, які належать до групи системних ретиноїдів, справді згубно впливають на плід та є абсолютно протипоказаними під час планування дитини та вагітності. Вони викликають низку вроджених вад – від естетичних недоліків до аномалій мозку.

Та є одне "але". У більшості відео, в яких попереджають про небезпеку пігулок проти акне для вагітних, згадують про двох користувачок TikTok. Однак вони обидві заперечують, що коли-небудь лікували прищі.

Перша – бразилійка Стефані Крістіна Фішер-Нунес, дочка якої мала дві хвороби головного мозку. Це акранія (часткова відсутність кісток склепіння черепа) та потиличне енцефалоцеле (черепно-мозкова грижа, за якої через дефекти в кістках черепа випинаються оболонки мозку).

Саме доньку Стефані прозвали "дівчинкою без голови". Через відсутність частини черепа 80% її мозку були захищені лише шкірою і випиналися позаду голови.

Однак ще до тренду на "роаккутанових дітей" жінка розповіла, що не приймала жодних ліків до і під час вагітності. Навпаки – вживала вітаміни та фолієву кислоту, а також слідкувала за розвитком плоду.

Про проблеми зі здоров’ям дочки вона дізналася на 13 тижні вагітності, однак вирішила зберегти дитину. Дівчинка прожила всього 8 місяців – померла наприкінці березня 2025 року.

Друга героїня тренду – американка Гейлі Стампф. Вона має сина з мікроцефалією – це медичний стан, за якого голова та мозок мають менші розміри, ніж у нормі. Після звинувачень у безвідповідальності жінка записала відео, в якому спростувала інформацію про прийом таблеток проти акне.

Гейлі розповіла, що ніколи не мала проблем зі шкірою, а хворобу її сина спричинила генетична мутація.

Тому проблеми цих "роаккутанових дітей" насправді ніяк не пов’язані із препаратом проти акне. Однак схожі аномалії дійсно можуть виникати при лікуванні ним під вагітності.

Що ж таке системні ретиноїди?

Ретиноїди – препарати, які є похідними вітаміну А. Вони бувають топічними (наносяться на шкіру) та системними (приймаються всередину).

Комерційна назва системних ретиноїдів може бути різною, як-от "Роаккутан" або "Акнетін". Але вони мають одну діючу речовину – ізотретиноїн.

Системні ретиноїди використовують для лікування:

важких форм акне – запального захворювання сальних залоз, за якого на шкірі з’являються висипи;

розацеа – хвороба шкіри, яка супроводжується почервонінням, розширеними кровоносними судинами та запальними елементами;

перорального дерматиту – захворювання шкіри, що характеризується подразненням та висипами навколо рота.

Призначити системні ретиноїди може тільки дерматолог.

"Ізотретиноїн застосовують лише у складних випадках. Він дійсно лікує шкіру, але на стан решти організму може вплинути згубно.

Системні ретиноїди висушують сальні залози на обличчі – бактеріям більше немає де жити, й висипи проходять. Але також пересихають слизові, з’являється ламкість судин носа, можуть виникати головні болі та погіршуватися ментальний стан", – пояснює Анастасія Мельник.

Як системні ретиноїди впливають на плід?

У медичних журналах можна знайти описи реальних випадків впливу системних ретиноїдів на плід.

Наприклад, у 2007 році до однієї з клінік Великої Британії звернулася жінка, яка приймала ізотретиноїн та використовувала комбіновані оральні контрацептиви (КОК). Вона дізналася про вагітність на 6-7 тижні й одразу припинила лікування.

Попри всі ризики, жінка вирішила зберегти дитину. Ця історія має щасливий кінець – жінка народила дівчинку без видимих аномалій, яка у віці 18 місяців (на момент публікації статті) розвивалася нормально.

Однак у багатьох інших випадках прийом ліків проти акне перед або під час вагітності не пройшов безслідно.

У Південній Кореї 24-річна жінка завагітніла через 5 тижнів після припинення лікування акне. Вона приймала ізотретиноїн протягом 2 років.

Син цієї жінки народився з деформацією правого вуха, а на місці лівого був лише шкіряний залишок частини мочки без слухового отвору. Проте інші ЛОР-органи, серцево-судинна та центральна нервова системи, а також мозок були в нормі.

Дитина народилася з деформацією правого вуха та майже повною відсутністю лівого Soon Min Lee et al./Yonsei Med Journal

А от випадок із Португалії демонструє вплив ліків як на зовнішній вигляд хлопчика, так і на мозок. Його мати приймала системні ретиноїди протягом перших двох місяців вагітності. Через це дитина мала низку вроджених вад:

низько посаджені та деформовані вуха, надто високе чоло, збільшена відстань між очима, западання перенісся;

гіпермобільність суглобів;

зміни у мозку.

Хлопчик народився з деформаціями обличчя та аномаліями мозку Cláudia Patraquim et al./Journal of Pediatric and Neonatal Individualized Medicine

У ще одному випадку із Бразилії жінка приймала системні ретиноїди найдовше – протягом 19 тижнів вагітності. Вона мала нерегулярний менструальний цикл, а тому не одразу розпізнала свій стан.

У віці 4 років син цієї жінки мав численні внутрішні та зовнішні вади, зокрема:

енцефалопатію – ураження головного мозку з порушенням його функції;

аномалії обличчя – деформація вуха, зменшений розмір обох очей, западання перенісся, передній відкритий прикус;

затримку нервово-психомоторного розвитку – проблеми з моторикою, рефлексами, ходьбою, координацією, мовленням тощо.

Хлопчик має низку аномалії обличчя, мозку та затримку розвитку Joab Aguiar do Nascimento et al./Research, Society and Development

За даними огляду наукових досліджень з наукового журналу JAMA Dermatology, серед найпоширеніших аномалій плоду через системні ретиноїди:

черепно-лицьові: дефекти вух, дисморфізм (відхилення частин обличчя під норми), розщеплення піднебіння, вдавлене перенісся, гіпертелоризм (збільшена відстань між парними органами);

центральної нервової системи: гідроцефалія, мікроцефалія, параліч лицьового нерва, дефекти кори головного мозку та мозочка;

серцево-судинні: тетрада Фалло (вада серця, яка складається з чотирьох аномалій), транспозиція магістральних судин (патологія, за якої легенева артерія та аорта міняються місцями), дефекти міжпередсердної перегородки, гіпоплазія дуги аорти (вада, за якої дуга аорти є вузькою);

вилочкової залози (тимусу): ектопія (частинка тимуса розташовується в нетиповому місці), гіпоплазія (недорозвинення органу), аплазія (відсутність всієї залози або її частини);

та інші: розщеплення хребта, вкорочення кінцівок.

У 1985 році американські вчені спостерігали за 36 вагітними, які приймали ізотретиноїн і вирішили залишити дитину. У 8 випадках трапилися викидні (22%), 5 живонароджених мали вади розвитку (14%), а 23 – були здоровими (64%).

Через 7 років опублікували масштабніше дослідження. Науковці проаналізували вагітності 409 жінок, які вже були при надії на початку лікування або завагітніли вже під час прийому ізотретиноїну.

222 пацієнтки обрали зробити аборт, а у 29 – стався викидень або вагітність завмерла. 151 жінка мала пологи: 72 дітей (48%) народилися здоровими, 71 (47%) – мали вроджені вади розвитку через ізотретиноїн, а 8 (5%) – інші аномалії.

А з 94 вагітностей, за якими дослідники спостерігали весь час і які закінчилися пологами, 28% дітей народилися із вадами розвитку.

Одним з останніх масштабних досліджень впливу ізотретиноїну на плід є турецьке, опубліковане у 2023-му. Лікарі дослідили понад 2 тисячі вагітних, які потрапляли до одного медцентру з 2009 по 2020 роки. З них 152 жінки приймали системні ретиноїди безпосередньо перед або під час вагітності.

У вагітних, які вживали ізотретиноїн під час вагітності, 28,6% дітей народилися із вродженими аномаліями. У 13% випадків сталися викидні.

Жінки, які припинили прийом системних ретиноїдів до вагітності (перед останнім менструальним циклом), мали кращу статистику. 6,1% народили дітей з вадами, а у 2,7% – сталися викидні.

Однак у всіх цих дослідженнях жінки приймали ізотретиноїн не протягом всієї вагітності – лише перших місяців.

Чому системні ретиноїди протипоказані при вагітності?

Вагітність є абсолютним протипоказом до прийому препаратів з ізотретиноїном. Про це завжди попереджають лікарі, ба більше – така засторога є на кожному блістері з пігулками й виділена вона червоним кольором.

Системні ретиноїди чинять на плід тератогенну дію – сприяють виникненню незворотних порушень нормального розвитку та формуванню вроджених дефектів.

"На вагітних дослідження ніхто не проводить – це неетично. Ми не можемо дати жінці при надії препарат, не знаючи її реакцію на нього.

Утім, деякі з тератогенних препаратів активно використовувалися ще у 1980-90-х. І потім через роки лікарі бачили певну групу дітей з однаковими аномаліями. Тоді починали опитувати батьків і з'ясовували, що під час вагітності жінки приймали певний препарат. Згубний вплив ізотретиноїну на плід зрозуміли дуже швидко – буквально через кілька десятків пологів", – зауважує Анастасія Мельник.

В інтернеті можна зустріти різні думки лікарів щодо тривалості проміжку між закінченням прийому системних ретиноїдів та вагітністю – від двох тижнів до двох років. Однак дерматологиня каже, що стандартний термін – три місяці.

"Є поняття фармакокінетики – це наука про те, як препарат накопичується і виводиться з організму. Тобто ми чітко знаємо, скільки треба часу на виведення ізотретиноїну. За будь-якої дози це займає два місяці. Ще один додаємо для свого спокою. Якщо пацієнт все одно хвилюється – можна почекати довше.

Коли ви починаєте лікування системними ретиноїдами, то взагалі не можете пропускати прийом. Один день – і доза починає знижуватися. Якщо не п’єте ліки тиждень – треба набирати дозу заново. Тому за три місяці препарат виведеться повністю", – пояснює дерматологиня.

На статеві клітини системні ретиноїди не впливають. Тому після завершення лікування та витриманої паузи спричинити вади у дитини вони не можуть.

"Немає плоду – немає впливу. Так, жінки народжуються зі сформованим запасом яйцеклітин. Однак поки вони незапліднені, системні ретиноїди ніяк не можуть їм нашкодити.

Так само із чоловіками. Тим паче сперма постійно оновлюється. Для чоловіків зачаття не є протипоказом до системних ретиноїдів", – зазначає Анастасія Мельник.

Блістер таблеток з ізотретиноїном InkDropCreative/Depositphotos

Які є нюанси прийому системних ретиноїдів?

Кожному пацієнту лікар призначає свою дозу і термін, протягом якого треба приймати препарат з ізотретиноїном. Під час курсу системних ретиноїдів необхідно періодично здавати низку аналізів – печінкові проби, білірубін, холестерин.

Якщо стан організму погіршується або у людини виникають важкі побічні ефекти, як-от сильні головні болі, запаморочення та судоми, то препарат скасовують. Тому під час лікування необхідно бути на зв’язку з лікарем.

Препарати на основі ізотретиноїну в Україні є рецептурними. Однак не завжди аптеки дотримуються цього правила.

"У Європі системні ретиноїди теж є рецептурними. Але ви не можете просто зайти в аптеку й купити ці ліки – необхідно мати два негативних тести на вагітність", – розповідає лікарка.

Також за кордоном часто радять одночасно комбінувати два методи контрацепції під час лікування системними ретиноїдами. Наприклад, оральні контрацептиви та презервативи або внутрішньоматкову спіраль та презервативи.

Серед головних протипоказів до препаратів з ізотретиноїном, окрім вагітності:

годування грудьми;

хвороби печінки;

аутоімунні захворювання;

онкологія;

ревматоїдні захворювання.

Але цей список протипоказів до системних ретиноїдів далеко не повний. До нього також входять астма, діабет, хвороби серця, проблеми з кістками, депресія тощо.

Альона Павлюк, "Українська правда. Життя"