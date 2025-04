Хто такі "роаккутанові діти" та чому препарати проти акне небезпечні при вагітності

У соцмережах новий тренд. Однак на цей раз із нотками просвітництва.

Останнім часом стали популярними відео, на яких лікарі та пересічні користувачі (що значно частіше) розповідають про жахливий вплив ліків проти акне на плід під час вагітності. Зокрема, про "дівчинку без голови" із Бразилії та американського хлопчика з маленьким мозком.

Таких дітей прозвали "роаккутановими" або "аккутановими" – на честь назв цих препаратів, які лікують хворобу шкіри.

Та чи дійсно малюки, яких у соцмережах наводять як приклад впливу ліків проти акне, мають до них стосунок?

"УП. Життя" дізналася, що відбувається з дітьми, матері яких під час вагітності приймають ці препарати, та чому вони такі небезпечні для плода. У цьому нам допомогла дерматовенерологиня Анастасія Мельник.

Ліки проти акне, які належать до групи системних ретиноїдів, справді згубно впливають на плід та є абсолютно протипоказаними під час планування дитини та вагітності. Вони викликають низку вроджених вад – від естетичних недоліків до аномалій мозку.

Та є одне "але". У більшості відео, в яких попереджають про небезпеку пігулок проти акне для вагітних, згадують про двох користувачок TikTok. Однак вони обидві заперечують, що коли-небудь лікували прищі.

Перша – бразилійка Стефані Крістіна Фішер-Нунес, дочка якої мала дві хвороби головного мозку. Це акранія (часткова відсутність кісток склепіння черепа) та потиличне енцефалоцеле (черепно-мозкова грижа, за якої через дефекти в кістках черепа випинаються оболонки мозку).

Саме доньку Стефані прозвали "дівчинкою без голови". Через відсутність частини черепа 80% її мозку були захищені лише шкірою і випиналися позаду голови.

Однак ще до тренду на "роаккутанових дітей" жінка розповіла, що не приймала жодних ліків до і під час вагітності. Навпаки – вживала вітаміни та фолієву кислоту, а також слідкувала за розвитком плоду.

Про проблеми зі здоров’ям дочки вона дізналася на 13 тижні вагітності, однак вирішила зберегти дитину. Дівчинка прожила всього 8 місяців – померла наприкінці березня 2025 року.

Друга героїня тренду – американка Гейлі Стампф. Вона має сина з мікроцефалією – це медичний стан, за якого голова та мозок мають менші розміри, ніж у нормі. Після звинувачень у безвідповідальності жінка записала відео, в якому спростувала інформацію про прийом таблеток проти акне.

Гейлі розповіла, що ніколи не мала проблем зі шкірою, а хворобу її сина спричинила генетична мутація.

Тому проблеми цих "роаккутанових дітей" насправді ніяк не пов’язані із препаратом проти акне. Однак схожі аномалії дійсно можуть виникати при лікуванні ним під вагітності.

Ретиноїди – препарати, які є похідними вітаміну А. Вони бувають топічними (наносяться на шкіру) та системними (приймаються всередину).

Комерційна назва системних ретиноїдів може бути різною, як-от "Роаккутан" або "Акнетін". Але вони мають одну діючу речовину – ізотретиноїн.

Системні ретиноїди використовують для лікування:

Призначити системні ретиноїди може тільки дерматолог.

"Ізотретиноїн застосовують лише у складних випадках. Він дійсно лікує шкіру, але на стан решти організму може вплинути згубно.

Системні ретиноїди висушують сальні залози на обличчі – бактеріям більше немає де жити, й висипи проходять. Але також пересихають слизові, з’являється ламкість судин носа, можуть виникати головні болі та погіршуватися ментальний стан", – пояснює Анастасія Мельник.

У медичних журналах можна знайти описи реальних випадків впливу системних ретиноїдів на плід.

Наприклад, у 2007 році до однієї з клінік Великої Британії звернулася жінка, яка приймала ізотретиноїн та використовувала комбіновані оральні контрацептиви (КОК). Вона дізналася про вагітність на 6-7 тижні й одразу припинила лікування.

Попри всі ризики, жінка вирішила зберегти дитину. Ця історія має щасливий кінець – жінка народила дівчинку без видимих аномалій, яка у віці 18 місяців (на момент публікації статті) розвивалася нормально.

Однак у багатьох інших випадках прийом ліків проти акне перед або під час вагітності не пройшов безслідно.

У Південній Кореї 24-річна жінка завагітніла через 5 тижнів після припинення лікування акне. Вона приймала ізотретиноїн протягом 2 років.

Син цієї жінки народився з деформацією правого вуха, а на місці лівого був лише шкіряний залишок частини мочки без слухового отвору. Проте інші ЛОР-органи, серцево-судинна та центральна нервова системи, а також мозок були в нормі.

Soon Min Lee et al./Yonsei Med Journal

А от випадок із Португалії демонструє вплив ліків як на зовнішній вигляд хлопчика, так і на мозок. Його мати приймала системні ретиноїди протягом перших двох місяців вагітності. Через це дитина мала низку вроджених вад:

Хлопчик народився з деформаціями обличчя та аномаліями мозку

Cláudia Patraquim et al./Journal of Pediatric and Neonatal Individualized Medicine