От же ж ці прищі! Акне, вугрі та засоби від них. ПОДКАСТ з дерматологом

Акне або вугревий висип, які люди звикли називати прищами – псують шкіру та настрій мільйонів людей по всьому світу.

За даними Американської академії дерматології, до 85% людей віком 12-24 років мають прояви акне.

Попри розповсюджену думку, що акне – це більше проблема підлітків, люди поважного віку також через це страждають. 15% дорослих жінок мають вугревий висип.

Навколо лікування акне – сила силенна міфів.

Саме їх ми спростовуємо у новому епізоді подкасту "Температура – нормальна!" з лікарем-дерматологом клініки R+ Антоном Черноволом.

Антон Черновол, лікар-дерматолог клініки R+

З цього подкасту ви дізнаєтесь:

які методи лікування акне найефективніші;

які методи лише нашкодять;

чому одні люди мають чисту шкіру, а інші вимушені боротись з прищами роками;

чому акне мають не лише підлітки;

чому ліки проти вугрів категорично не можна самостійно собі призначати;

чи можна робити макіяж жінкам з проблемною шкірою і якщо так, то якій косметиці віддавати перевагу?

Спойлер: вугревий висип можна успішно вилікувати. Головне розуміння, що лікування має бути послідовним і доказовим.

Чому виникає акне?

Антон Черновол пояснює, що вугревий висип – це хронічне, генетично зумовлене захворювання шкіри, при якому є чутливість сальних залоз до дії статевих гормонів.

Зокрема, андрогенів.

І от в залежності від того, є ця підвищена чутливість чи ні, є надлишок андрогенів, чи ні – ми або маємо вугреві висипи, або не маємо їх.

"В переважній більшості випадків, це не залежить від характеру харчування чи функції печінки.

Або коли дівчині кажуть"вам потрібно народити" – знайте, це не допоможе", – каже Антон Черновол.

Окрім чутливості до гормонів є і такі причини виникнення акне:

🤔 Гіперпродукція шкірного сала. Тобто, коли наші сальні залози функціонують активніше, ніж це необхідно.

🤔 Закорковування вивідних протоків сальних залоз. Це коли рогові клітини шкіри скупчуються в гирлі фолікула та створюють так звані рогові корки.

Через це утворюються комедони, які потім стають запальними елементами або прищами.

Що категорично заборонено, якщо у вас акне

Серед підлітків були й досі є популярними такі "методики" позбавлення акне, як видавлювання прищів, скраби з соди чи солі та протирання шкіри спиртовими настоянками, відомими також як "бовтушки від прищів".

Ці методи не лише не допоможуть, але й погіршать стан шкіри при акне.

"Спирт та механічний вплив на шкіру – категорично заборонені.

Якщо говорити саме про "бовтушки", то вони містять багато компонентів, в тому числі різні кислоти (наприклад, саліцилову) – це все подразнює шкіру та пересушує її.

Є такий термін як "гідроліпідна мантія шкіри". Це такий зволожувальний прошарок, який в тому числі виконує і бар'єрну функцію.

Спирт та механічні пошкодження – руйнують цей захист і все це лише провокує висипання, а не виліковує їх.

В результаті, це може навіть завершитись рубцями, яких майже неможливо позбутися", – пояснює лікар.

Що дійсно лікує акне

Вугрева хвороба має декілька ступенів важкості.

І в залежності від важкості є різні підходи до терапії:

"Препаратами першої ліній, тобто тими, які ми використовуємо в першу чергу – є препарати зовнішнього застосування.

Вони містять такі діючі речовини як бензилпероксид, адаполен або їхні комбінації.

Також у "першій лінії" використовують препарати з азелоїновою кислотою", – розповідає Антон Черновол.

Ці препарати підбираються індивідуально і лише за показаннями.

Є методи, які не лише не допоможуть, але й погіршать стан шкіри при акне.

Фото RomanovaTatjana/Depositphotos

Якщо протягом певного часу ефекту не має, то тоді терапію змінюють і пробують препарати другої лінії.

"Ними можуть бути антибактеріальні препарати, – продовжує дерматолог.

Їх застосовують як зовнішньо, так і системно (тобто у вигляді пігулок).

Мета антибіотиків – приборкати бактеріальне зараження, але кардинально на протікання вугревої хвороби антибіотики не вплинуть.

Жінкам також можуть запропонувати спробувати пропити курс протизаплідних пігулок як альтернативний спосіб лікування.

Якщо ж всі перераховані методи не діють, то лікар може призначити препарати з групи ретиноїдів".

Препарат з групи ретиноїдів або системний ізотретиноїн, вважається найбільш ефективним методом боротьби з акне.

Проте в Україні цей препарат має багато страхів та упереджень:

"Ці ліки мають накопичувальну дію, тобто препарат має накопичитись до певної концентрації, – пояснює лікар.

Тривалість прийому коливається в межах 5-8 місяців. Дозування призначається в залежності від ваги людини.

Всі випадки, коли ретиноїди були неефективними, траплялись через неправильний розрахунок дози.

Препарат має побічні ефекти: в першу чергу – це сухість шкіри, сухість слизових.

Якщо пацієнт відчуває, як сильно сохнуть губи – це означає, що препарат діє, але з цим побічним ефектом можна і треба боротися.

Але головне протипоказання прийому цього препарату – вагітність".

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По суті ретиноїди – це клас хімічних сполук, які є похідними вітаміну А.

Вже давно відомо, що вітамін А має так званий тератогенний ефект, тобто може викликати вади у плода.

Тому перед тим як призначати ретиноїди, лікар обов'язково повинен упевнитись, що пацієнтка не вагітна.

Прийом ретиноїдів під час вагітності – це медичне показання до її переривання.

"За кордоном це навіть має назву: програма попередження вагітності перед прийомом ізотретиноїну, – розповідає дерматолог.

Також за кордоном препарат продається лише по рецепту і лише в пакуванні, якого вистачить на місяць.

В Україні, на жаль, у мене були пацієнти, які приймали цей препарат самостійно і придбали його без рецепта.

Але на фоні прийому препарату також важливо контролювати аналізи. Їх здають як правило через місяць після прийому, потім через три і нарешті під кінець лікування.

Важливо контролювати рівень тригліцеридів в крові (речовини, які накопичуються в тканинах жирової тканини)".

Антон Черновол також пояснює, що, як правило, такі ліки призначають вже при важких формах акне, але в деяких випадках їх можуть виписати й при легкому перебігу хвороби з естетичних причин, якщо молода людина працює в модельному бізнесі, знімається в кіно, має важку депресію через акне або якщо вугрі залишають після себе рубці.

Лікар наголошує, що вугрі – це не лише медична проблема, а скоріше – медико-соціальна.

Як доглядати за шкірою при акне

Дерматолог переконує, що якогось особливого догляду за шкірою при акне немає:

"Умивалка, тонік, крем. Це те, що варто використовувати і тим, в кого чиста шкіра, і тим, хто лікується від акне.

Звичайно, можуть бути окремі нюанси, які лікар порадить конкретній людині, але це база.

Хочу зробити акцент на зволоженні, особливо, якщо людина проводить терапію противугревими препаратами.

Підбирати бренди варто індивідуально. Шаблонних рекомендацій немає".

Видавлювання прищів, скраби з соди чи солі та протирання шкіри спиртовими настоянками

може навіть завершитись рубцями. Фото Saaaaa/Depositphotos

Окремо Антон Черновол наголошує на макіяжі: використання тонального крему погіршує стан акне.

"Але якщо молодій жінці вкрай потрібен мейкап, то краще використати якісну пудру. А взагалі висипи – не маскують. Їх лікують", – пояснює він.

Наразі погіршення акне часто пов'язують з носінням масок.

"Все, що можливо порадити – міняти маски якомога частіше, ретельно очищувати та зволожувати шкіру", – каже лікар.

Акне – це проблема не лише підлітків. Жарти про те, що в 30 років можна мати і прищі, і зморшки – не зовсім жарти.

Лікар каже, що існує навіть таке поняття як "пізнє акне":

"За статистикою, у підлітковому віці більше страждають чоловіки, а от у жінок частіше акне стартує у 25-30 років.

При чому іноді в цьому віці акне може з'явитись навіть вперше.

Якщо прищі вперше з'явились у зрілому віці, то важливо виключити гормональну дисфункцію.

Якщо людина разом з появою висипів помічає, що необхідно частіше мити голову – вона стала жирнішою, з'явилися ознаки себореї, то в такому випадку дерматолог повинен скерувати жінку до гінеколога.

З точки зору дерматолога підходи до лікування – стандартні, але ендокринну патологію обов'язково треба корегувати".

Існує таке поняття як "пізнє акне", коли прищі не в підлітковому віці.

Фото choreograph/Depositphotos

Інша особливість – акне вагітних.

Попри популярно фразу "народиш – і мине" вагітність часто є причиною того, що акне погіршується або навіть вперше з'являється. І народження дитини – це точно не лікування цього стану.

За словами лікаря, можливості лікування акне під час вагітності доволі обмежені, оскільки в першу чергу варто думати про безпеку плоду, а дуже мало препаратів досліджувались на вагітних.

Тут самолікування може особливо нашкодити, а дуже швидкого ефекту чекати не варто.

Також дерматолог додає, що деякі жінки помічають, що після пологів стан шкіри покращився. Він пояснює, що таке можливо через зміни в гормонах, але так пощастить далеко не всім.

Чи допоможе зміна в харчуванні чи детокси позбутися акне?

Міф про те, що лише за допомогою дієти, можна позбутися ненависних прищів – дуже живучий.

Проте Американська академія дерматології стверджує, що зміни в дієті майже не впливають на вугреву хворобу.

Але, звичайно, є і певні виключення. Антон Черновол стверджує, що в деяких випадках – молочні продукти або продукти з високим глікемічним індексом можуть погіршувати вугреві висипи.

Проте є одне але: "В міжнародних рекомендаціях ви не знайдете поради стосовно суворих обмежень раціону.

Всі дослідження, які вивчали зв'язок їжі та акне засновані на опитуваннях.

Це ретроспективні дослідження, які описують думку пацієнтів – чи впливає їжа на стан їхньої шкіри.

Якихось досліджень, які б доводили, що певні продукти погіршують протікання акне – наразі немає.

Тому моя стандартна рекомендація така: якщо ви чітко бачите погіршення після вживання якоїсь їжі, у вас є підтверджена непереносимість лактози, то такі продукти варто, якщо не виключити, але хоча б обмежити.

Але поголовно всім рекомендувати дієту – не потрібно. Переконливих наукових даних для цього немає", – пояснює дерматолог.

Теж саме лікар стверджує і про популярні детокси – вони не впливають на важкість вугревих висипів:

"Деякі пацієнти після процедур очищення будь-чого відмічають покращення, але воно, як правило, не тривале, а потім можна спостерігати загострення висипань.

Звичайно, якщо ми лікуємо вугревий висип, ми можемо обстежити функцію нирок та печінки та призначити лікування, якщо функції органів порушені.

Але коли все добре, то людина не потребує додаткового лікування.

Це буде зайве навантаження, яке аж ніяк не може вплинути на стан шкіри".

Акне та аналізи

Починати лікування акне точно не варто зі здачі аналізів, каже лікар.

Лише після розмови з пацієнтом, після того, як буде зрозуміла клінічна картина, лікар може порадити перевірити стан печінки, рівень цукру в крові, а от популярні аналізи на гормони можуть і не призначати.

"Аналізи "на гормони" всім і кожному не є обов'язковими в міжнародних рекомендаціях і не завжди є інформативними для лікування.

Призначаються вони при наявності патології, яку часто визначає, наприклад, гінеколог чи ендокринолог", – наголошує дерматолог.

У підсумку: у сучасному світі при відповідальному підході – можна позбавитись прищів та милуватись своїм зображенням у дзеркалі.

Варто лише прийняти той факт, що лікування не буде швидким та потребує терпіння та дисципліни.

Більш детальну інформацію ви можете дізнатись прослухавши наш подкаст.

Наталія Бушковська, спеціально для УП. Життя

Титульна світлина belchonock/Depositphotos

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