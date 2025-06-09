Допомога вагітним: хто такі перинатальні психологи і коли до них варто звертатися

Хто такий перинатальний психолог та з якими запитами працює

Вагітні жінки часто звертаються до фахівців, щоб підготуватися до пологів. Найчастіше це перинатальні психологи та доули. Яка різниця між цими спеціалістами, розбиралась "УП.Життя".

Перинатальна (або ж репродуктивна) психологія поступово розвивалася як окрема галузь психології протягом кількох десятиліть. Зародилась вона з "житейської психології", коли близькі чи друзі підмічали особливості поведінки вагітних жінок в суспільстві, і згодом перетворилася на наукову дисципліну.

Нині перинатальними психологами працюють переважно фахівчині із середньою або вищою медичною освітою (акушерки або лікарі-гінекологи), які здобувають й психологічну освіту (або – навпаки).

Це відрізняє фахівців від доули – жінки, яка супроводжує в періоді пологів, допомагає до них підготуватися та лишається на звʼязку певний час після народження малюка.

"Доули зазвичай не мають медичної або психологічної освіти. Тож це скоріше довірена особа жінки, яка допоможе пройти період перейм. Вона робитиме масаж, стежитиме за правильним диханням, триматиме за руку та буде підбадьорювати.

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Оскільки зараз багато чоловіків на фронті, а взяти із собою на пологи маму, подругу чи сестру немає змоги, то часто породіллі запрошують доулу", – пояснює перинатальна психологиня Марія Мельнікова в коментарі для "УП.Життя".

Тож варто чітко розмежувати ці ролі: доула – супровід, психолог – емоційна допомога.

Перинатальний психолог працює з емоційним станом жінки, яка готується стати матірʼю або вже на шляху свого материнства. Переважно запити стосуються:

психогенного безпліддя;

підготовки до материнства та свідомого батьківства;

планування вагітності;

страхів та переживань, пов’язані з материнством, вагітністю та пологами;

післяпологової депресії;

дитячо-батьківських стосунків.

Фахівець також може працювати з сімейними парами, як-от у випадку безпліддя у фізіологічно здорового подружжя.