"Відчувала, як втрачаю розум": історія порятунку львів’янки з пухлиною мозку на 30-му тижні вагітності

Після операцій жінка почувається добре, її виписують з лікарні

У Львові врятували вагітну жінку, в якої на пізніх етапах вагітності виявили велику пухлину в голові.

Пацієнтка не підозрювала про новоутворення, а до лікарів звернулась зі скаргами на харчове отруєння, розповіли у Першому медичному об’єднанні Львова.

До лікарів 34-річна львів’янка Діана звернулась на 30 тижні вагітності через нібито отруєння. Попри лікування жінці ставало дедалі гірше.

Коли Діану госпіталізували до гінекологічного відділення Лікарні Святого Пантелеймона, в неї стався перший епілептичний напад. Згодом напади почастішали, а також у жінки почало затьмарюватися мислення.

"Це було так раптово і страшно. Мій емоційний стан був дивний. У певний момент я почала відчувати, наче втрачаю себе і свій розум", – розповіла пацієнтка.

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Жінці зробили МРТ і виявили у її головному мозку гігантську пухлину. Новоутворення було розташоване в лобній частці і впливало на інтелект, психічний стан та поведінку. Коли воно з’явилось, невідомо, але лікарі зауважують, що вагітність пришвидшила його ріст.

Нейрохірурги були певні, що пологів ця пацієнтка не переживе, зокрема через потенційний набряк мозку. Лікарі терміново зібрали консиліум і розробили план порятунку.

"Давати вагітній жінці препарати проти судом заборонено, а оперувати її з приводу пухлини ще більш небезпечно, адже наркоз може негативно вплинути на плід.

Тож ми ухвалили рішення провести кесарів розтин на 31-му тижні вагітності. Операцію виконали наші колеги з Дитячої Лікарні Святого Миколая. Все минуло успішно. Дитину відразу забрали неонатологи у відділення інтенсивної терапії", – розповів керівник Центру нейрохірургії Лікарні Святого Пантелеймона Остап Федорко.

Лікарі провели операцію на головному мозку, яка тривала чотири години Перше медичне об'єднання Львова

Після цього хірурги взялися за порятунок жінки. Їй провели операцію на головному мозку, яка тривала чотири години. Хірурги видалили пухлину, що розрослася до розмірів 6 на 8 сантиметрів.

"Нині, на восьму добу після операції на головному мозку, Діану нарешті виписують. Її психіка тепер стабільна, а загроза життю минула. І дуже скоро вона вперше зустрінеться зі своєю новонародженою первісткою", – підсумували у лікарні.

Нагадаємо, раніше у Львові лікарі врятували життя 3-місячній дівчинці з Рівного, у якої вроджена пухлина повністю змістила серце в правий бік грудної клітки.