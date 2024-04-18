Вчені виявили 43 гени, що можуть спричиняти ПТСР

У геномі є 95 ділянок, яка пов'язані з посттравматичним стресовим розладом

Науковці проаналізували генетичну інформацію понад мільйона людей та знайшли 43 гени, які можуть бути пов’язані з ризиком розвитку ПТСР.

Про це йдеться у результатах дослідження, опублікованих в журналі Nature Genetics, пише MedicalXpress.

При посттравматичному стресовому розладі (ПТСР) у людини з'являються нав’язливі думки, зміни настрою та інші симптоми. Однак ПТСР виникає лише у 6% людей, які пережили травмуючі події, і науковці тривалий час не знали, як і чому виникає цей розлад.

Група вчених з Массачусетського технологічного інституту та Гарварду проаналізувала геном(повний набір генетичної інформації в організмі) понад 1,2 мільйона людей.

Вони виявили у геномі 95 ділянок або локусів, які пов’язані з ризиком розвитку посттравматичного стресового розладу. 80 з них раніше не були ідентифіковані.

"Це відкриття підтверджує, що спадковість є центральною ознакою ПТСР та підтверджує наявність генетичного компонента, який визначає складність розладу", – сказала співавторка дослідження Керолайн Нівергельт.

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Науковці також знайшли закономірність: чим більше інформації вони аналізували, тим більше місць в геномі, що пов'язані з ПТСР, вони виявляли.

Науковці проаналізували дані з 88 різних загальногеномних досліджень асоціацій, які використовують генетичні дані великих груп людей для пошуку зв’язків між ділянками геному, ймовірністю розвитку ПТСР тощо.

У дослідженні аналізували не лише європейців, а й представників африканського та індіанського походження. Серед кожної групи були й люди з ПТСР.

Вони також з'ясували, що ПТСР має багато спільних генетичних особливостей з депресією, а також кілька локусів, специфічних лише для цього розладу.

Науковці також спростували гіпотезу, що депресія частіше трапляється у жінок, ніж у чоловіків. Вони дослідили Х-хромосому та виявили п’ять локусів, пов’язаних із ПТСР. Але ці зміни матимуть однакові наслідки для чоловіків і жінок.

"Вперше ми наближаємось до генетичної архітектури посттравматичного стресового розладу, яка підтверджує попереднє розуміння деяких критичних біологічних факторів, що лежать в основі розладів, пов’язаних із травмою, а також вказує на нові захопливі цілі та механізми", – сказав професор психіатрії Гарвардської медичної школи та співавтор дослідження Керрі Ресслер.

Науковці вирішили дослідити механізм ще глибше та виявили, що у головному мозку з ПТСР пов'язані не лише кора і мигдалеподібне тіло, а й мозочок – область мозку, яка контролює рух і рівновагу.