Чи є люди з ПТСР загрозою для суспільства: у МОЗ спростовують міфи про посттравматичний розлад

У Міністерстві охорони здоров’я розвінчують найпоширеніші міфи про посттравматичний розлад (ПТСР).

Посттравматичний стресовий розлад або ПТСР – це порушення психічного стану, яке може з’явитися після травматичної події. Однак він розвивається не у всіх людей, які стали свідками або учасниками таких подій.

"Міфи про ПТСР дуже важливо розвінчувати. Це дозволить уникати стигматизації людей, що мають ПТСР, запобігати упередженому ставленню до них", – кажуть у МОЗ.

Міф 1: Люди з ПТСР слабкі

ПТСР може розвинутися у будь-кого, незалежно від рис характеру.

Міф 2: Люди з ПСТР небезпечні

Більшість людей з ПТСР не хочуть завдати шкоди, ані собі, ані іншим. Писхоз і агресія не характерні для посттравматичного розладу.

Міф 3: ПТСР – це хронічний стан, який не можна ефективно лікувати, а людина з розладом – невиліковна

Виявлено багато способів лікування ПТСР. Зокрема, поведінкову та розмовну терапії, а також медикаментозне лікування. ПТСР – це нормальна реакція на ненормальні події. Його можна порівняти з кровотечою, яка є природною реакцією на рану на тілі. Зцілення потребує часу.

Міф 4: Усі люди відчувають ПТСР однаково

Якщо двоє людей пережили ту саму трагічну подію і у них розвинувся ПТСР, це не означає, що їхній стресовий розлад буде мати однакові ознаки.

Міф 5: ПСТР притаманний лише учасникам та ветеранам війни

Розлад можуть діагностувати у будь-якої людини, зокрема і у дітей, якщо вони пережили стресову подію.