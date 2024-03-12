Без ґрат на вікнах і з доступом до інтернету: які зміни для психлікарень ухвалило МОЗ

У стаціонарах психіатричних лікарень пацієнтам дозволять користуватися інтернетом і вільно спілкуватися з відвідувачами, а також перестануть замикати двері палат і вішати ґрати на вікна.

Такі зміни ухвалили, щоб позбутися методів "каральної психіатрії" радянського зразка, повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

"Страх та стигма щодо лікування у психіатричних лікарнях часто заважають людям зважитися принаймні на звернення до сімейного лікаря з питаннями про своє ментальне здоровʼя. Причина – памʼять про методи каральної психіатрії, які діяли в Радянському Союзі і які стають ще більш жорстокими в сучасній Росії.

Але в України інший шлях – європейський, з орієнтацією на визнання і дотримання прав людини", – йдеться у повідомленні.

Новий порядок надання психіатричної допомоги в стаціонарних умовах передбачає, зокрема:

заборону надавати психіатричну допомогу особам до 18 років у відділеннях для дорослих;

обовʼязковий огляд і фіксацію всіх тілесних ушкоджень у разі госпіталізації пацієнта;

заборону замикати вхідні двері до приміщень і палат, а також встановлювати ґрати на вікнах;

гарантії вільного спілкування пацієнтів тз відвідувачами без присутності персоналу;

право вести телефонні розмови та користуватися інтернетом;

необмежене конфіденційне спілкування з уповноваженим ВР з прав людини, адвокатом, законним представником, представниками міжнародних організацій;

відповідність приміщень стаціонарів до будівельних і медико-санітарних вимог;

постійний і вільний доступ пацієнтів до питної води, засобів гігієни, санітарного обладнання.

Утім, як і раніше, задля безпеки лікар-психіатр може обмежити пацієнтів у деяких діях. Зокрема, це стосується прийому відвідувачів наодинці, купівлі та використання деяких побутових предметів, а також перебування на самоті.

Чому новий порядок необхідний?

За даними МОЗ, в Україні до 50% всіх дітей і підлітків, які мають психічні розлади, досі отримують субоптимальний рівень лікування або й взагалі його не отримують, попри наявність ефективних методів.

При цьому діти зі складними психічними розладами мають особливо високий ризик неадекватного лікування.

Поправки до Закону України "Про психіатричну допомогу" були ухвалені ще у 2017 році. Тоді ж Кабмін затвердив Концепцію розвитку охорони психічного здоров’я в Україні до 2030 року.

А у грудні 2023 року МОЗ затвердило Порядок надання психіатричної допомоги в стаціонарних умовах. Це перший такий комплексний документ із 2000 року, кажуть у МОЗ.

Порядок має сприяти "доступності та вдосконаленню послуг з охорони психічного здоровʼя". Також він покликаний захистити пацієнтів у психіатричних закладах, запобігти фізичному, психологічному чи експлуатаційному насильствам над ними.

"Затверджений наказ змінює підходи у лікуванні пацієнтів психіатричних лікарень. Він –про права і гідність людини, про ефективні та сучасні, а не про виправні методи, які нам дістались у спадок від радянської системи психіатрії.

Психіатричний стаціонар – це не тюрма і не виправна колонія, а медичний заклад, де пацієнти отримують необхідну їм допомогу і лікування", – сказав міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Нагадаємо, раніше у МОЗ повідомили, що в лікарнях з’являться посади клінічного психолога та психотерапевта.

Також у НСЗУ пояснювали, як отримати психіатричну допомогу вдома за допомогою психіатричних мобільних команд.