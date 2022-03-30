Як отримати безкоштовну психіатричну допомогу в умовах війни? Відповідає НСЗУ

Психічне здоров'я не менш важливе, ніж фізичне, тому про нього варто дбати, особливо в умовах війни.

Українцям, які раніше отримували психіатричну допомогу, але змушені були переїхати з рідного міста задля безпеки, слід потурбуватися про безперервність лікування.

Національна служба здоров'я України повідомила, як пацієнту продовжити отримувати психіатричну допомогу в будь-якому куточку країни. Для цього не потрібне направлення, а візит оплачує НСЗУ.

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Важливо! Спеціалізовану психіатричну допомогу можна отримати безкоштовно, вона покривається Програмою медичних гарантій як в стаціонарних, так і в амбулаторних умовах.

Elnur/Depositphotos

Як отримати безкоштовну психіатричну допомогу?

Достатньо звернутися до психіатра, який призначить необхідне лікування. Для цього не потрібне направлення, але за потреби його може виписати сімейний або лікуючий лікар.

Пам'ятайте: пацієнт може розрахувати на необхідну стаціонарну психіатричну допомогу, навіть не маючи направлення.

За потреби, лікар направить вас до закладу, який має договір з НСЗУ на пакет "Стаціонарна психіатрична допомога".

Нагадаємо, усі відеоконсультації з лікарями на час війни у Helsi – безкоштовні.

Стаціонарна психіатрична допомога

В Україні працює 91 лікарня, що надає медичну допомогу за пакетом "Стаціонарна психіатрична допомога". Найбільше таких в Дніпропетровській області – 10, Львівській – 6, Івано-Франківській та Волинській – по 5. У більшості регіонів працює по 2-4 заклади, які надають психіатричну допомогу.

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Якщо пацієнт проходив курс лікування "на стаціонарі", але переїхав з рідного міста через війну, то лікування можна і треба продовжити в медзакладі іншого регіону, наголошують в НСЗУ.

Безоплатними для пацієнтів будуть такі медичні послуги:

психіатричний огляд та допомога;

індивідуальний план лікування і реабілітації – із залученням самого пацієнта або його законного представника;

проведення необхідних психодіагностичних тестів у динаміці;

контроль за станом пацієнта, амбулаторні візити до одужання або стійкої ремісії.

забезпечення ліками з Нацпереліку.

Окремо у закладі пацієнта забезпечують ліками, які закуповуються централізовано за програмами МОЗ.

Якщо у пацієнта немає гострого перебігу хвороби, він може отримувати психіатричну допомогу вдома або за місцем свого перебування. Така допомога передбачена пакетом "Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами".

Мобільна команда визначатиме потребу у ліках, а також може призначити медикаментозне лікування. За потреби пацієнта направлять на стаціонарне лікування або на отримання паліативної допомоги.

Дізнатися, де у місті вашого перебування є найближчий заклад, що надає стаціонарну психіатричну допомогу, або, де працює мобільна команда, можна за телефоном контакт-центру НСЗУ 16-77. Дзвінки безкоштовні.

Раніше Міністерство охорони здоров’я наголосило, що усі аптеки в Україні зобов’язані приймати паперові і електронні рецепти на ліки.

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