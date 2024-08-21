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Два шматочки шинки на день – уже забагато. Вчені визначили, яке м'ясо підвищує ризик діабету

Олена Барсукова — 21 серпня, 11:05
Два шматочки шинки на день – уже забагато. Вчені визначили, яке м'ясо підвищує ризик діабету
Фото: ajafoto/DEPOSITPHOTOS

Науковці Кембриджського університету заявили, що вживання навіть двох шматочків шинки кожного дня може підвищити ризик розвитку цукрового діабету ІІ типу на 15%.

Команда вчених дійшла такого висновку після проведення найповнішого у світі дослідження про взаємозвʼязок ультраобробленого і червоного м'яса із ризиками діабету, пише The Guardian.

Нове дослідження, у якому взяли участь майже 2 мільйони людей по всьому світу, опублікували у журналі Lancet Diabetes & Endocrinology.

"Наше дослідження надає найповніші нині докази зв'язку між вживанням переробленого м'яса та необробленого червоного м'яса і вищим ризиком розвитку діабету 2 типу в майбутньому.

Воно підтверджує рекомендації щодо обмеження споживання такого м'яса для зниження рівня захворюваності на діабет 2 типу серед населення", – сказала провідна авторка дослідження і професорка з Кембриджського університету Ніта Фороухі.

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Науковці Кембриджського університету провели метааналіз даних 31 дослідницької групи щодо 1,97 мільйона дорослих з 20 країн Європи, Америки, Східного Середземномор'я, Південно-Східної Азії та західної частини Тихого океану.

Виявилося, що щоденне споживання 50 грамів переробленого м'яса (приблизно 2 скибочки шинки) підвищує ризик розвитку діабету ІІ типу протягом наступних 10 років на 15%.

Водночас заміна переробленого м'яса на необроблене червоне м'ясо або птицю дещо знижувала ризик діабету.

Споживання 100 грамів необробленого червоного м'яса на день (невеликий стейк) підвищує ризик захворювання на 10%. А щоденне споживання 100 грамів м'яса птиці – на 8%.

Коли вчені додатково перевіряли результати за різними сценаріями, зв'язок між споживанням м'яса птиці і діабетом став слабшим, але показники для переробленого і необробленого червоного м'яса збереглися.

Отже, дослідження підтвердило, що для профілактики діабету ІІ типу людям слід обмежити споживання переробленого та червоного м'яса.
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Нагадаємо, Національна служба Великої Британії не рекомендує вживати більш як 70 грамів червоного мʼяса на день (у готовому вигляді), а також наголошує, що таке мʼясо не має бути в раціоні людини щодня.

Дослідження показують, що кращою альтернативою червоного мʼяса може бути рослинний білок, що міститься в бобових, горіхах чи сої.

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