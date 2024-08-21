Два шматочки шинки на день – уже забагато. Вчені визначили, яке м'ясо підвищує ризик діабету

Науковці Кембриджського університету заявили, що вживання навіть двох шматочків шинки кожного дня може підвищити ризик розвитку цукрового діабету ІІ типу на 15%.

Команда вчених дійшла такого висновку після проведення найповнішого у світі дослідження про взаємозвʼязок ультраобробленого і червоного м'яса із ризиками діабету, пише The Guardian.

Нове дослідження, у якому взяли участь майже 2 мільйони людей по всьому світу, опублікували у журналі Lancet Diabetes & Endocrinology.

"Наше дослідження надає найповніші нині докази зв'язку між вживанням переробленого м'яса та необробленого червоного м'яса і вищим ризиком розвитку діабету 2 типу в майбутньому.

Воно підтверджує рекомендації щодо обмеження споживання такого м'яса для зниження рівня захворюваності на діабет 2 типу серед населення", – сказала провідна авторка дослідження і професорка з Кембриджського університету Ніта Фороухі.

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Науковці Кембриджського університету провели метааналіз даних 31 дослідницької групи щодо 1,97 мільйона дорослих з 20 країн Європи, Америки, Східного Середземномор'я, Південно-Східної Азії та західної частини Тихого океану.

Виявилося, що щоденне споживання 50 грамів переробленого м'яса (приблизно 2 скибочки шинки) підвищує ризик розвитку діабету ІІ типу протягом наступних 10 років на 15%.

Водночас заміна переробленого м'яса на необроблене червоне м'ясо або птицю дещо знижувала ризик діабету.

Споживання 100 грамів необробленого червоного м'яса на день (невеликий стейк) підвищує ризик захворювання на 10%. А щоденне споживання 100 грамів м'яса птиці – на 8%.

Коли вчені додатково перевіряли результати за різними сценаріями, зв'язок між споживанням м'яса птиці і діабетом став слабшим, але показники для переробленого і необробленого червоного м'яса збереглися.

Отже, дослідження підтвердило, що для профілактики діабету ІІ типу людям слід обмежити споживання переробленого та червоного м'яса.

Нагадаємо, Національна служба Великої Британії не рекомендує вживати більш як 70 грамів червоного мʼяса на день (у готовому вигляді), а також наголошує, що таке мʼясо не має бути в раціоні людини щодня.

Дослідження показують, що кращою альтернативою червоного мʼяса може бути рослинний білок, що міститься в бобових, горіхах чи сої.