Аби зменшити ризик діабету: вчені з'ясували, чим можна замінити вершкове масло у раціоні

Німецькі науковці заявили, що заміна вершкового масла на рослинні олії у раціоні може зменшити ризик серцево-судинних захворювань та цукрового діабету II типу.

Їхнє дослідження також вкотре підтвердило переваги середземноморської дієти для здоров'я серця, пише Medical News Today.

Вершкове масло містить багато насичених жирів тваринного походження, натомість оливкова олія чи олія з кісточок авокадо містить ненасичені жири рослинного походження, пояснюють вчені.

Оскільки раціон із високим вмістом ненасичених жирів рослинного походження має переваги для здоров'я серця, заміна вершкового масла на деякі рослинні олії також буде корисною для деяких людей.

Дослідження проводили фахівці Німецького інституту харчування Потсдам-Ребрюке, Німецького центру досліджень діабету (DZD), Технологічного університету Чалмерса у Швеції, а також інших наукових установ Британії, Іспанії та Данії. Висновки опублікували у журналі Nature Medicine.

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Зауважимо, що насичені жири тваринного походження мають бути частиною збалансованого раціону. Головне – не переїдати.

Американська асоціація серця рекомендує вживати насичені жири у таких кількостях, щоб з них надходило не більше 5-6% добової норми калорій. Наприклад, якщо вам потрібно близько 2 тисяч ккал на день, не більше 120 з них повинні надходити з насичених жирів.

Найшкідливішими для людини є трансжири, які містяться у продуктах з гідрогенізованими рослинними жирами (маргарин, кондитерський жир, ультраоброблені м'ясні вироби тощо).

Що показало дослідження

Рандомізоване контрольоване дослідження під назвою DIVAS тривало 16 тижнів. У ньому взяли участь 195 учасників з Британії, яких розділили на три групи.

Одна група протягом 16 тижнів дотримувалася дієти з високим вмістом насичених тваринних жирів, а інші – дотримувалися дієти з високим вмістом мононенасичених або поліненасичених рослинних жирів.

Потім учасники здавали зразки крові, а дослідники розраховували вплив харчових жирів на рівень ліпідів у крові за допомогою мультиліпідного індексу (MLS або спрощений rMLS).

Аналіз показав, що учасники з вищим показником MLS або rMLS мали значно нижчий ризик розвитку кардіометаболічних захворювань порівняно з їхніми однолітками. Ці люди споживали багато ненасичених рослинних жирів і мало насичених тваринних жирів.

Всі учасники дослідження не палили, мали нормальний біохімічний аналіз крові, не приймали дієтичних добавок, не мали проблем з серцем, не зловживали алкоголем тощо.

"Високий рівень MLS відповідав здоровому жировому профілю крові. А високе споживання ненасичених рослинних жирів і низьке споживання насичених тваринних жирів може допомогти досягти такого позитивного рівня MLS", – сказав дослідник Фабіан Ейхельман.

Вищий показник MLS був пов'язаний зі зниженням ризику серцевих захворювань у 6 разів (32% проти 5%) та зниженням ризику діабету ІІ типу в 5 разів (26% проти 5%).

"Хоча наші результати не заперечують потенційної користі для здоров'я від вживання молочних продуктів в цілому або окремих молочних продуктів у збалансованому раціоні, вони вказують на те, що заміна насичених жирних кислот із молочних продуктів на високоякісні рослинні ненасичені жирні кислоти у помірно калорійній дієті може мати додаткові кардіометаболічні переваги", – наголошує команда вчених.

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Нагадаємо, ставлення до насичених жирів у медичній спільноті дещо неоднозначне. Багато досліджень показують, що надмірне споживання насичених жирів підвищує фактори ризику серцево-судинних захворювань, зокрема рівень "поганого" холестерину і аполіпопротеїну B. Але є й дослідження, які не виявили зв'язку між насиченими жирами та смертями від серцево-судинних захворювань.

У Healthline наголошують, що все залежить від того, якого раціону в цілому дотримується людина, а не лише від жирів.

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