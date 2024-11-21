Опитування: В Україні зменшується кількість курців, однак росте популярність електронних сигарет

В Україні спостерігається тенденція до зменшення кількості курців – за рік показник знизився на 3%. Однак серед молоді зростає популярність електронних засобів для куріння.

Про це свідчать дані опитування, яке провели громадська організація "Життя" та Київський міжнародний інститут соціології.

Так, 27% українців вживають тютюнові та нікотинові вироби: щодня курять 23% опитаних, епізодично – 4%.

У 2023 і 2022 роках курців було більше – 30% та 32% відповідно.

Звичка до паління найбільш поширена у віковій категорії 50-59 років – її мають 28% опитаних. Лише на 1% менше курців серед групи 18-39 років.

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Як багато українців палять? ГО "Життя", КМІС

Жінки палять менше за чоловіків. За кількістю жінок-курців лідирує вікова категорія 18-29 років – вони складають 20%.

"Тобто ми спостерігаємо тенденцію до зниження поширеності вживання тютюну та нікотину серед дорослого населення.

Також знижується споживання традиційних сигарет, тоді як споживання новітніх тютюнових і нікотинових виробів, навпаки – зростає", – розповіла Вікторія Захожа, заступниця директора КМІС.

Так, 69% курців надають перевагу сигаретам, 23% – тютюновим виробам електричного нагрівання (ТВЕН), 16% – електронним сигаретам, 8% – кальяну, 2% – нікотиновим снюсам.

45% молодих українців віком 18-29 років курять ТВЕН, минулого року цей показник становив 37%.

Більшість респондентів підтримує заборону реклами брендів електронних пристроїв для куріння та електронних сигарет (70%), а також заборону видимого розміщення пачок тютюнових виробів у магазинах (68%).

62% опитаних висловилися "за" заборону ароматизованих тютюнових виробів, 56% – підвищення акцизного податку на тютюнові вироби та рідини до електронних сигарет.

Нагадаємо, з 11 січня 2024 року в Україні набули чинності нові правила маркування пачок тютюнових виробів. Усього затвердили 14 наборів медичних попереджень про шкоду куріння.