Підвищення акцизу на цигарки може спричинити сплеск епідемії куріння в Україні після 2026 року – дослідження

Дослідники вважають, що урядова модель підвищення акцизу на тютюнові вироби може зумовити відновлення зростання епідемії куріння в Україні після 2026 року.

У ході роботи науковці Віденського інституту міжнародних економічних досліджень оцінили вплив урядового проєкту №11090, який 4 червня народні обранці ухвалили за основу в першому читанні, та альтернативного законопроєкту № 11090-3.

Перший проєкт закону пропонує підвищити акциз на сигарети та сигарили до 90 євро на 10000 виробів до 2028 року, а на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) – до 72 євро.

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Натомість друга законодавча ініціатива передбачає гармонізоване підвищення акцизної ставки на сигарети, сигарили та ТВЕН до 120 євро на 1000 штук до 2028 року.

У ході дослідження науковці здійснили аналіз цих підходів за допомогою Моделі симуляції акцизного податку на тютюн (TETSiM).

Результати показали, за умови ухвалення законопроєкту №11090 рівень споживання тютюну до 2026 року знизиться на 3,3%.

Водночас перевага для ТВЕН призведе до того, що українці замінятимуть шкідливу звичку використовувати сигарети чи сигарили на вироби для електричного нагрівання.

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За прогнозами фахівців, за цим сценарієм українці подекуди почнуть використовувати цигарки та ТВЕН одночасно. Внаслідок цього після 2026 року серед українців епідемія споживання тютюну почне знову зростати.

Однак, на думку науковців, ухвалення законопроєкту № 11090-3 здатне призвести до стабільного зменшення кількості курців. За підрахунками фахівців Віденського інституту міжнародних економічних досліджень, за таким сценарієм до 2028 року палитиме на 8,4% менше українців.

Крім того, моделювання продемонстрували, що урядовий підхід дозволить врятувати життя 65 тисячам українців до 2028 року, тоді як альтернативна допоможе запобігти 165 тисячам передчасних смертей.

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Нагадаємо, щороку через куріння в Україні щороку предчасно помирають 130 тисяч українців, зокрема від інфаркту, інсульту та раку.

Також законопроєкт № 11090-3, на думку дослідників, здатний принести більше додаткових податкових надходжень у державний бюджет. За їхніми підрахунками, альтернативна модель вигідніша щонайменше на 41% або 1,53 млрд євро (65,9 мпрд грн).

Ба більше, ця модель може мати додаткові переваги, адже зменшення кількості курців має частково знизити навантаження на систему охорони здоров’я та зберегти працездатність населення.

"Очевидно, що Сценарій 2, який передбачає вищі податки, є більш ефективним для громадського здоров’я і для податкових надходжень. Сценарій 1 є менш ефективним ще й тому, що він пропонує створити податковий розрив між сигаретами і ТВЕН.

Моделі демонструють, що переваги можуть бути максимізовані, якщо підвищення податків відбуватиметься швидко й однаково для всіх тютюнових виробів", – йдеться у висновку науковців.

Нагадаємо, за даними соціологічного опитування, станом на 2024 рік в Україні 30% населення вживають тютюнові або нікотинові вироби, 24,5% з них курять кожного дня.

"Опитування демонструють, що споживання тютюнових виробів в Україні активно знижувалося до 2017 року.

Та після появи агресивної реклами тютюнових виробів для нагрівання, електронних сигарет і нікотинових виробів їхнє споживання в Україні не знижується вже 7 років", – йдеться у дослідженні.

Водночас, за даними ВООЗ, у світі скорочується споживання тютюну, але в Європі його поширеність знижується повільніше, ніж в інших регіонах.