Які ознаки вказують на те, що ви вживаєте забагато солі

Дотримання рекомендацій щодо вживання солі є фундаментальною модифікацією способу життя, яка допомагає запобігти або пригальмувати розвиток захворювань серцево-судинної системи.

Надмірне споживання солі є одним з факторів розвитку серцево-судинних захворювань.

Аби запобігти цьому, можна вже сьогодні звернути увагу на кількість солі в вашому раціоні та певні симптоми, які можуть сигналізувати про її щоденне передозування.

"УП.Життя" використала джерела WebMD, American College of Cardiology, National Library of Medicine та MedicalNewsToday, щоб розповісти:

Скільки солі можна вживати на добу та чому ми перевищуємо цей ліміт

Хімічна назва кухонної солі – хлорид натрію.

Один грам солі містить близько 0,4 грама натрію і 0,6 грама хлориду. Тобто у 2,5 грама солі міститься приблизно 1 грам натрію.

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Натрій – це природний мінерал, який у невеликих кількостях необхідний для здоров'я людини.

"Натрій допомагає збалансувати водний баланс в організмі та підтримує належне функціонування м'язів і нервів", – пояснює кардіолог Джейн Морган.

Американська асоціація серця (AHA) рекомендує дорослим, які не мають серцево-судинних захворювань, споживати не більше 2300 міліграмів (2,3 грама) натрію на добу. Це приблизно еквівалентно чайній ложці кухонної солі. Для людей із серцево-судинними захворюваннями ця межа ще нижча – 1500 (1,5 грама) міліграмів натрію на добу.

До прикладу, 100 грамів кисломолочного сиру містить приблизно 320 міліграмів натрію, а 100 грамів смаженої шинки може містити 1315 міліграмів.

Одне з досліджень Центру з контролю та профілактики захворювань у США показало, що більшість дорослих та дітей перевищували рекомендовану норму споживання солі в раціоні. Навіть у групі людей з серцево-судинними захворюваннями, щонайменше троє з чотирьох учасників дослідження споживали понад 2300 мг натрію щодня.

Науковці намагалися дізнатися – чому людям так хочеться споживати більше солі? Можливими причинами є:

широка доступність оброблених продуктів з високим вмістом хлориди натрію;

культурні харчові звички із вживання солоних продуктів;

обмежена обізнаність про ризики надмірного споживання солі для здоров'я.

Одне з досліджень Центру з контролю та профілактики захворювань у США показало, що більшість дорослих та дітей перевищували рекомендовану норму споживання солі в раціоні. belchonock/Depositphotos

Які ознаки того, що ви вживаєте забагато солі

У медицині є приказка: "Куди йде натрій, туди йде вода".

"Сіль збільшує об'єм крові в організмі. Наслідком цього є підвищення артеріального тиску, який змушує серце працювати інтенсивніше, що в кінцевому підсумку може стати причиною розвитку серцево-судинних захворювань", – пояснює лікарка Джейн Морган.

Надлишок натрію в крові тягне воду в кровоносні судини з клітин, збільшуючи таким чином кількість (об'єм) крові в судинах. Коли більше крові протікає кровоносними судинами, кров'яний тиск підвищується. Збільшення кровотоку також змушує серце працювати інтенсивніше, щоб перекачувати більше крові по тілу.

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До ознак того, що ви вживаєте забагато солі можна віднести:

підвищений артеріальний тиск;

Існує багато причин підвищеного кров'яного тиску, але однією з них може бути надмірна кількість хлориду натрію в організмі. Зміна артеріального тиску відбувається за участю нирок. Занадто багато солі ускладнює їхню здатність позбавлятися від рідини, яка вам не потрібна. Як наслідок, кількість рідини в організмі та кров'яний тиск підвищуються.

набряки;

Набряки можуть бути ознакою надлишку солі в організмі. Найчастіше набрякають такі частини тіла, як обличчя, кисті, стопи та щиколотки. Якщо ви набрякли більше, ніж зазвичай, зверніть увагу на те, скільки солі ви їсте.

здуття живота;

Здуття живота є одним з найпоширеніших короткочасних наслідків вживання надмірної кількості солі. Натрій хлорид допомагає утримувати воду поза клітинами організму, тому в ньому накопичується зайва рідина. Водночас зі здуттям живота у людини можуть бути присутніми такі симптоми, як нудота та діарея.

Набряки та підвищений артеріальний тиск можуть бути ознакою надлишку солі в організмі. miskolin/Depositphotos

сильну спрагу;

При вживанні великої кількості солі – відбувається зневоднення. Рідина виходить з клітин, тому людина може почати відчувати сильну спрагу.

набір ваги;

При надмірному споживанні солі та затримці рідини в організмі людина може набирати вагу. Якщо ви швидко набираєте кілограми протягом тижня або навіть кількох днів, це може бути пов'язано з тим, що ви їсте забагато солі.

поганий сон;

Якщо ви їсте занадто багато солі перед сном, це може призвести до його порушень. Ознаки можуть варіюватися від неспокійного сну, частих нічних прокидань до відчуття втоми вранці.

В довгостроковій перспективі надмірне вживання солі може призвести до серцевої недостатності, гіпертонічної хвороби, захворювань нирок, остеопорозу та інсульту.

Готуйте більшу кількість їжі вдома, де можна краще контролювати вміст солі. EdZbarzhyvetsky/Depositphotos

Як знизити рівень солі в раціоні

"Серцево-судинні захворювання – це реальність, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, вони є причиною захворюваності та смертності номер один у всьому світі", – пояснює Елсі Коджо, доктор медичних наук та ординатор з внутрішньої медицини.

Дотримання рекомендацій щодо вживання солі є фундаментальною модифікацією способу життя, яка допомагає запобігти або пригальмувати розвиток захворювань серцево-судинної системи.

"Етикетки допомагають оцінити вміст солі в раціоні, вказуючи кількість натрію в упакованих продуктах. Проте дотримання дієти з низьким вмістом натрію залишається складним завданням навіть для людей із серцево-судинними захворюваннями, які мають сильний стимул її дотримуватися ", – каже лікар Коджо.

Для того, щоб зменшити споживання солі , варто дотримуватися таких порад:

готуйте більшу кількість їжі вдома, де можна краще контролювати вміст солі;

звертайте увагу на етикетки та вміст натрію хлориду в упакованих продуктах (варто обирати свіже м'ясо замість упакованого, купувати свіжозаморожені овочі без приправ чи соусів та обирати спеції, на етикетках яких вказано кількість солі в складі);

подумайте про те, щоб поступово зменшувати кількість солі, яку ви використовуєте в стравах (можна почати з половини, а згодом перейти на чверть звиклої кількості солі).