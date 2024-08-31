Які ознаки вказують на те, що ви вживаєте забагато солі
Надмірне споживання солі є одним з факторів розвитку серцево-судинних захворювань.
Аби запобігти цьому, можна вже сьогодні звернути увагу на кількість солі в вашому раціоні та певні симптоми, які можуть сигналізувати про її щоденне передозування.
"УП.Життя" використала джерела WebMD, American College of Cardiology, National Library of Medicine та MedicalNewsToday, щоб розповісти:
Скільки солі можна вживати на добу та чому ми перевищуємо цей ліміт
Хімічна назва кухонної солі – хлорид натрію.
Один грам солі містить близько 0,4 грама натрію і 0,6 грама хлориду. Тобто у 2,5 грама солі міститься приблизно 1 грам натрію.
Натрій – це природний мінерал, який у невеликих кількостях необхідний для здоров'я людини.
"Натрій допомагає збалансувати водний баланс в організмі та підтримує належне функціонування м'язів і нервів", – пояснює кардіолог Джейн Морган.
Американська асоціація серця (AHA) рекомендує дорослим, які не мають серцево-судинних захворювань, споживати не більше 2300 міліграмів (2,3 грама) натрію на добу. Це приблизно еквівалентно чайній ложці кухонної солі. Для людей із серцево-судинними захворюваннями ця межа ще нижча – 1500 (1,5 грама) міліграмів натрію на добу.
До прикладу, 100 грамів кисломолочного сиру містить приблизно 320 міліграмів натрію, а 100 грамів смаженої шинки може містити 1315 міліграмів.
Одне з досліджень Центру з контролю та профілактики захворювань у США показало, що більшість дорослих та дітей перевищували рекомендовану норму споживання солі в раціоні. Навіть у групі людей з серцево-судинними захворюваннями, щонайменше троє з чотирьох учасників дослідження споживали понад 2300 мг натрію щодня.
Науковці намагалися дізнатися – чому людям так хочеться споживати більше солі? Можливими причинами є:
- широка доступність оброблених продуктів з високим вмістом хлориди натрію;
- культурні харчові звички із вживання солоних продуктів;
- обмежена обізнаність про ризики надмірного споживання солі для здоров'я.
Які ознаки того, що ви вживаєте забагато солі
У медицині є приказка: "Куди йде натрій, туди йде вода".
"Сіль збільшує об'єм крові в організмі. Наслідком цього є підвищення артеріального тиску, який змушує серце працювати інтенсивніше, що в кінцевому підсумку може стати причиною розвитку серцево-судинних захворювань", – пояснює лікарка Джейн Морган.
Надлишок натрію в крові тягне воду в кровоносні судини з клітин, збільшуючи таким чином кількість (об'єм) крові в судинах. Коли більше крові протікає кровоносними судинами, кров'яний тиск підвищується. Збільшення кровотоку також змушує серце працювати інтенсивніше, щоб перекачувати більше крові по тілу.
До ознак того, що ви вживаєте забагато солі можна віднести:
- підвищений артеріальний тиск;
Існує багато причин підвищеного кров'яного тиску, але однією з них може бути надмірна кількість хлориду натрію в організмі. Зміна артеріального тиску відбувається за участю нирок. Занадто багато солі ускладнює їхню здатність позбавлятися від рідини, яка вам не потрібна. Як наслідок, кількість рідини в організмі та кров'яний тиск підвищуються.
- набряки;
Набряки можуть бути ознакою надлишку солі в організмі. Найчастіше набрякають такі частини тіла, як обличчя, кисті, стопи та щиколотки. Якщо ви набрякли більше, ніж зазвичай, зверніть увагу на те, скільки солі ви їсте.
- здуття живота;
Здуття живота є одним з найпоширеніших короткочасних наслідків вживання надмірної кількості солі. Натрій хлорид допомагає утримувати воду поза клітинами організму, тому в ньому накопичується зайва рідина. Водночас зі здуттям живота у людини можуть бути присутніми такі симптоми, як нудота та діарея.
- сильну спрагу;
При вживанні великої кількості солі – відбувається зневоднення. Рідина виходить з клітин, тому людина може почати відчувати сильну спрагу.
- набір ваги;
При надмірному споживанні солі та затримці рідини в організмі людина може набирати вагу. Якщо ви швидко набираєте кілограми протягом тижня або навіть кількох днів, це може бути пов'язано з тим, що ви їсте забагато солі.
- поганий сон;
Якщо ви їсте занадто багато солі перед сном, це може призвести до його порушень. Ознаки можуть варіюватися від неспокійного сну, частих нічних прокидань до відчуття втоми вранці.
В довгостроковій перспективі надмірне вживання солі може призвести до серцевої недостатності, гіпертонічної хвороби, захворювань нирок, остеопорозу та інсульту.
Як знизити рівень солі в раціоні
"Серцево-судинні захворювання – це реальність, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, вони є причиною захворюваності та смертності номер один у всьому світі", – пояснює Елсі Коджо, доктор медичних наук та ординатор з внутрішньої медицини.
Дотримання рекомендацій щодо вживання солі є фундаментальною модифікацією способу життя, яка допомагає запобігти або пригальмувати розвиток захворювань серцево-судинної системи.
"Етикетки допомагають оцінити вміст солі в раціоні, вказуючи кількість натрію в упакованих продуктах. Проте дотримання дієти з низьким вмістом натрію залишається складним завданням навіть для людей із серцево-судинними захворюваннями, які мають сильний стимул її дотримуватися ", – каже лікар Коджо.
Для того, щоб зменшити споживання солі, варто дотримуватися таких порад:
- готуйте більшу кількість їжі вдома, де можна краще контролювати вміст солі;
- звертайте увагу на етикетки та вміст натрію хлориду в упакованих продуктах (варто обирати свіже м'ясо замість упакованого, купувати свіжозаморожені овочі без приправ чи соусів та обирати спеції, на етикетках яких вказано кількість солі в складі);
- подумайте про те, щоб поступово зменшувати кількість солі, яку ви використовуєте в стравах (можна почати з половини, а згодом перейти на чверть звиклої кількості солі).