У стабілізаційному пункті пораненому бійцю затампонували очі бинтом: Командування Медсил відреагувало

Щиток, який використовують при травмі ока

У Командуванні Медичних сил Збройних сил України відреагували на випадок неправильного надання медичної допомоги бійцю з пораненням ока. Військовому наклали на очі з марлеву пов’язку, яку поверх зафіксували захисними щитками.

За сучасними протоколами надання першої домедичної допомоги в умовах бойових дій, при травмі ока не можна накладати повʼязку. Ця помилка могла призвести до втрати зору, нагадали у Командуванні Медичних сил.

Ймовірно, йдеться про випадок, який описувала бойова медикиня, керівниця медслужби "УЛЬФ" Аліна Михайлова. Вона зазначала, що в одному зі стабілізаційних пунктів пораненому затампонували очі бинтом.

У Медсилах наголосили, що в на догоспітальному та госпітальному етапах діють протоколи ASSET (надання допомоги при травмах очей за принципом контролю критичних пошкоджень) та ATLS (травма ока), розроблені відповідно до міжнародних стандартів.

Вони передбачають, що:

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пораненому з підозрою на травму ока не можна залишати медичний заклад без надійного захисту очей;

під захисний щиток не можна підкладати нічого, зокрема марлю;

при підозрі на відкриту травму очного яблука тиснути на око заборонено;

внутрішньоочний тиск має перевіряти кваліфікований спеціаліст-офтальмолог у закладі III або IV рівня;

не можна також проводити УЗД ока, бо це здійснює додатковий тиск;

бойовим медикам та лікарям на стабпунктах заборонено виймати сторонні тіла, які застрягли в оці або для усунення яких потрібно докласти зусиль;

лікарям у закладах I та II рівня заборонено проводити реконструкцію ока, висікати тканини, виконувати енуклеацію (видалення очного яблука) навіть при сильній травмі.

У Медсилах кажуть, що наразі частота поранень органу зору сягає до 8%, з них майже половина випадків – проникні, що призводять до ускладнень і втрати зору.

"На жаль, трапляються випадки, де незнання відповідних протоколів призводить до неправильної тактики надання допомоги", – зазначили у Командуванні Медсил.

"Зараз поранений перебуває на IV рівні високоспеціалізованої допомоги. Він прооперований, прогноз для зору позитивний, пацієнт продовжує лікування потребує подальшої реабілітації", – додали в Командуванні Медсил.