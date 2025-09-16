Кому рекомендовано зробити екстрену вакцинацію від кору? Розповіли у МОЗ

Кому треба зробити екстрену вакцинацію від кору

В Україні періодично виникають спалахи кору, зокрема через низький рівень вакцинації. Так, протягом перших шести місяців 2025-го зафіксували майже 1200 випадків інфікування, що у понад 11 разів більше, ніж в аналогічний період минулого року.

В яких випадках необхідно проводити екстрену вакцинацію від кору – розповіли у Міністерстві охорони здоров’я.

Екстрене щеплення треба зробити якомога швидше після контакту із хворим – у перші 72 години. Тоді воно може запобігти розвитку хвороби або зменшити її тяжкість.

Екстрену вакцинацію рекомендують проводити:

дитині чи дорослому, які не були вакцинованими та мали контакт із хворим на кір;

дітям від 6 місяців і до 1 року – це "нульова" доза, яка не рахується до календаря, але захищає під час спалаху;

дітям від 1 року та дорослим, які отримали лише одну дозу вакцини або не щеплені зовсім;

медичним працівникам, освітянам, військовим та іншим групи ризику у разі контакту із хворим.

Якщо минуло понад 72 години, але симптоми хвороби не з’явилися, то вакцинацію все ще можна проводити.

Пацієнтам, які мають протипоказання до щеплення, часто призначають імуноглобулін. Особливо це стосується дітей до 1 року, вагітних і людей з імунодефіцитом.

Діти з хронічними хворобами мають вищі ризики отримати тяжкі ускладнення у разі захворювання на кір – пневмонію, вушну інфекцію, запалення мозку. Тому їх рекомендовано вакцинувати вчасно і в першу чергу.

Високий ризик розвитку ускладнень також мають:

діти до 5 років;

вагітні;

пацієнти, які приймають імуносупресивну терапію (препарати для пригнічення активності імунної системи).

Винятком для проведення щеплення проти кору є хвороби та стани, які сильно пригнічують імунітет. Наприклад, імунодефіцит внаслідок ВІЛ-інфекції, хіміотерапія та прийом великих доз стероїдних гормонів. Тому перед вакцинацією необхідно обов’язково проконсультуватися із сімейним лікарем.

