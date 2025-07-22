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В Україні фіксують значну кількість випадків кору: у ЦГЗ назвали основні причини

Анна Коваленко — 22 липня, 14:25
В Україні фіксують значну кількість випадків кору: у ЦГЗ назвали основні причини
Вакцинація є найбільш ефективним способом захиститися від кору
Фото: Milkos/Depositphotos

В Україні продовжує збільшуватися захворюваність на кір. За перші кість місяців 2025 року зафіксували 1196 випадків інфікування на цю хворобу – це в понад 11 разів більше, ніж в аналогічний період минулого року.

Про це повідомив заступник генерального директора Центру громадського здоров’я Олексій Даниленко в ефірі "Суспільного. Новини", інформує Національний портал з імунізації.

Він вважає, що динаміка поширення кору в Україні є "стрімкою", але "контрольованою та очікуваною". За прогнозами, зростання захворюваності посилиться восени, коли діти повернуться до очного освітнього процесу.

Однією з причин зростання захворюваності називають високу заразливість кору – після контакту з інфікованим на хворобу може заразитися велика кількість раніше здорових людей.

Крім того, спалахи кору зазвичай виникають циклічно. За словами Олексія Даниленка, кожні п’ять-шість років в Україні накопичуються "прошарки неімунних дітей", що спричиняє зростання захворюваності на кір.

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Також одним із факторів приросту пацієнтів фахівці вважають поширення хвороби у країнах, які межують з Україною – Румунією, Угорщиною та Молдовою.

"Ми не ізольована країна, тому маємо випадки підвищення захворюваності на кір у регіонах, які межують з цими країнами. Це Одеська і Чернівецька області, де почалися випадки інфікування", – пояснив представник ЦГЗ.

Олексій Даниленко наголосив, що найефективнішим способом захисту від кору є вакцинація, яка входить до переліку обов’язкових щеплень для дітей. Крім того, заразитися хворобою також можуть невакциновані дорослі, тому їм рекомендують отримати пропущене щеплення.

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Попри те, що специфічного лікування цієї хвороби немає, кір не варто вважати легким захворюванням. Спершу симптоми захворювання можуть нагадувати ГРВІ, адже патоген викликає лихоманку, кон'юнктивіт і риніт. При цьому пацієнт набуває здатності заражати інших за чотири дні до появи специфічної для кору висипки.

Згодом в інфікованих фіксують характерні білі плями на поверхні щік та поетапну висипку, яка починається від голови та переходить на тулуб і нижні кінцівки.

Даниленко закликав українців не намагатися займатися самолікуванням і у випадку появи перших симптомів ГРВІ звернутися за медичною допомогою.

Також заступник гендиректора ЦГЗ розповів, що тяжкість перебігу кору індивідуальна, тому відрізняється в кожного пацієнта.

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"Це може бути широке коло захворювань, найпоширеніші – пневмонія, енцефаліт, отит, а також ускладнення інших органів.

Ускладнення після кору важкі, не можна чітко обмежити коло органів, які можуть бути враженими", – додав Даниленко.

За даними ЦГЗ, в Україні минулого року близько 90% дітей планово отримали щеплення від кору.

Нагадаємо, за перші три місяці 2025 року в Україні зафіксували майже пів тисячі випадків інфікування на кір. За місяць пацієнтів побільшало на майже 300 осіб.

Зростання захворюваності на цю хворобу розпочалося ще у 2024 році, коли кількість хворих зросла у 6,6 раза, порівняно з 2023-м.

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