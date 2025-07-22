В Україні фіксують значну кількість випадків кору: у ЦГЗ назвали основні причини

Вакцинація є найбільш ефективним способом захиститися від кору

В Україні продовжує збільшуватися захворюваність на кір. За перші кість місяців 2025 року зафіксували 1196 випадків інфікування на цю хворобу – це в понад 11 разів більше, ніж в аналогічний період минулого року.

Про це повідомив заступник генерального директора Центру громадського здоров’я Олексій Даниленко в ефірі "Суспільного. Новини", інформує Національний портал з імунізації.

Він вважає, що динаміка поширення кору в Україні є "стрімкою", але "контрольованою та очікуваною". За прогнозами, зростання захворюваності посилиться восени, коли діти повернуться до очного освітнього процесу.

Однією з причин зростання захворюваності називають високу заразливість кору – після контакту з інфікованим на хворобу може заразитися велика кількість раніше здорових людей.

Крім того, спалахи кору зазвичай виникають циклічно. За словами Олексія Даниленка, кожні п’ять-шість років в Україні накопичуються "прошарки неімунних дітей", що спричиняє зростання захворюваності на кір.

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Також одним із факторів приросту пацієнтів фахівці вважають поширення хвороби у країнах, які межують з Україною – Румунією, Угорщиною та Молдовою.

"Ми не ізольована країна, тому маємо випадки підвищення захворюваності на кір у регіонах, які межують з цими країнами. Це Одеська і Чернівецька області, де почалися випадки інфікування", – пояснив представник ЦГЗ.

Олексій Даниленко наголосив, що найефективнішим способом захисту від кору є вакцинація, яка входить до переліку обов’язкових щеплень для дітей. Крім того, заразитися хворобою також можуть невакциновані дорослі, тому їм рекомендують отримати пропущене щеплення.

Попри те, що специфічного лікування цієї хвороби немає, кір не варто вважати легким захворюванням. Спершу симптоми захворювання можуть нагадувати ГРВІ, адже патоген викликає лихоманку, кон'юнктивіт і риніт. При цьому пацієнт набуває здатності заражати інших за чотири дні до появи специфічної для кору висипки.

Згодом в інфікованих фіксують характерні білі плями на поверхні щік та поетапну висипку, яка починається від голови та переходить на тулуб і нижні кінцівки.

Даниленко закликав українців не намагатися займатися самолікуванням і у випадку появи перших симптомів ГРВІ звернутися за медичною допомогою.

Також заступник гендиректора ЦГЗ розповів, що тяжкість перебігу кору індивідуальна, тому відрізняється в кожного пацієнта.

"Це може бути широке коло захворювань, найпоширеніші – пневмонія, енцефаліт, отит, а також ускладнення інших органів.

Ускладнення після кору важкі, не можна чітко обмежити коло органів, які можуть бути враженими", – додав Даниленко.

За даними ЦГЗ, в Україні минулого року близько 90% дітей планово отримали щеплення від кору.

Нагадаємо, за перші три місяці 2025 року в Україні зафіксували майже пів тисячі випадків інфікування на кір. За місяць пацієнтів побільшало на майже 300 осіб.

Зростання захворюваності на цю хворобу розпочалося ще у 2024 році, коли кількість хворих зросла у 6,6 раза, порівняно з 2023-м.