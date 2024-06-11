Регулярний контакт з дітьми у 6 разів підвищує ризик пневмококової інфекції у літніх людей – вчені

Літні люди, які мають регулярний контакт з дітьми, частіше стають носіями пневмокока

Бактерія Streptococcus pneumoniae, яка викликає пневмококову хворобу, у шість разів частіше вражає людей старше 60 років, які регулярно спілкуються з дітьми, порівняно з тими, хто не має такого контакту.

Про це свідчить дослідження, представлене на глобальній конференції Європейського конгресу з клінічної мікробіології та інфекційних хвороб (ESCMID), пише Medscape.

Спостереження проводилося серед пар літніх людей у Нью-Гейвені протягом зимових сезонів 2020-2021 та 2021-2022 років. Вчені аналізували зразки слини та збирали інформацію про соціальну поведінку та стан здоров'я учасників.

Результати показали, що носіїв пневмокока виявилося найбільше серед людей, які мали частий контакт з дітьми. Серед дорослих, які спілкувалися з дітьми щодня або кілька разів на тиждень, 10% були носіями пневмокока, порівняно з лише 1,6% серед тих, хто не мав контакту з дітьми.

Дослідження вказує на те, що люди, які мають регулярний контакт з дітьми, частіше стають носіями пневмокока. Зокрема, діти дошкільного віку: від 2 до 5 років – найбільше схильні передавати інфекцію старшим дорослим.

При цьому науковці не виявили доказів передачі цієї інфекції від одного дорослого до іншого.

"Основна користь від вакцинації проти пневмококу полягає в тому, щоб захистити від хвороби тих, хто контактує з дітьми, які переносять штами Streptococcus pneumoniae.

Вакцинація може допомогти захистити старших людей або зменшити тяжкість хвороби, особливо під час сезону застуд та грипу", – зазначила керівниця дослідження Анна Вайлі.

При цьому вона додала, що вакцинація проти пневмококу, ймовірно, не матиме значного впливу на подальшу передачу інфекції між дорослими.

Нагадаємо, нещодавно науковці підрахували, скільки життів врятували вакцини за пів століття.