Науковці підрахували, скільки життів врятували вакцини за пів століття

За 50 років вакцини врятували життя понад 150 мільйонам людей

За останні 50 років вакцини для профілактики та лікування хвороб врятували життя 154 мільйонів людей по всьому світу.

Такими є дані дослідження, опублікованого в науковому журналі The Lancet, повідомляє Medical Xpress.

Міжнародна група вчених, серед яких були працівники Всесвітньої організації охорони здоров’я, використала математичне і статистичне моделювання для оцінки успішності Розширеної програми імунізації (РПІ). Її ВООЗ започаткувала ще у 1974 році.

Метою РПІ була вакцинація всіх дітей у світі від найпоширеніших смертельних хвороб. Спочатку цей список налічував сім захворювань, а за 50 років розширився до 14. До нього входять:

туберкульоз;

дифтерія;

правець;

кашлюк;

поліомієліт;

кір;

гемофільна інфекція типу В;

гепатит В;

японський енцефаліт;

менінгіт А;

інвазивна пневмококова інфекція;

ротавірус;

краснуха;

жовта гарячка.

Вчені проаналізували дані про вакцинації, проведені протягом 1974-2024 років у 194 країнах-членах ВООЗ. Робота включала збір та аналіз даних на місцевому, регіональному та глобальному рівнях.

За допомогою розроблених моделей дослідники встановили, що за 50 років вакцинація врятувала 154 мільйони людей. Найбільшу користь від вакцинації отримали діти – 101 мільйон врятованих були у віці до 1 року.

Вчені також знайшли докази того, що програми вакцинації мали значний вплив на рівень дитячої смертності. За останні півстоліття цей показник знизився в усьому світі на 40%, в Африці – на 52%.

Крім того, найбільший вклад зробила вакцина проти кору – її називають причиною виживання 60,8% врятованих людей.

Нагадаємо, ВООЗ встановила, що вакцинація проти COVID-19 врятувала понад 1,4 мільйона життів в Європі.